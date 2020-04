Her biri Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Her Biri Mi Yoksa Herbiri Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Ayrı yazılması gerekirken bu kurala uymayan pek çok kelimeyle karşılaşılmaktadır. Her biri ifadesi de bu bağlamda hatalı yazılan kelimeler arasındaki yerini almaktadır.



Her Biri TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Her biri, iki farklı kelimeyi içeren bir ifadedir. Her ne kadar birleşik yazıldığı düşünülse de TDK kılavuzunda ve genel sözlüğünde bu kelimenin ayrı yazıldığı görülmektedir.



Her Biri Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



- Borçluların her biri için haciz işlemi başlatıldı.

- Bu malzemelerden her birin eşit miktarda olması gerekiyor.



Her Biri Nedir?



Her biri, zamir işlevi gören bir sözcüktür. TDK sözlüğünde bu zamirin tanımı “ayrı ayrı hepsi” şeklinde verilmektedir.