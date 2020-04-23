23.04.2020 - 16:18 |
Her biri Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Her Biri Mi Yoksa Herbiri Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Her biri, hiç kimse, birçok ve hiçbir sözcükleri özellikle test sınavlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı konusu da başta öğrenciler olmak üzere çok sayıda insanı oyalamaktadır. Her biri de bu kapsamda ele alınan bir sözcüktür. Sizler için her biri nasıl yazılır, doğru yazılışı nedir ve TDK bu kelimeyi nasıl kabul etmektedir sorularının cevaplarını derledik.
Ayrı yazılması gerekirken bu kurala uymayan pek çok kelimeyle karşılaşılmaktadır. Her biri ifadesi de bu bağlamda hatalı yazılan kelimeler arasındaki yerini almaktadır.
Her Biri TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Her biri, iki farklı kelimeyi içeren bir ifadedir. Her ne kadar birleşik yazıldığı düşünülse de TDK kılavuzunda ve genel sözlüğünde bu kelimenin ayrı yazıldığı görülmektedir.
Her Biri Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
- Borçluların her biri için haciz işlemi başlatıldı.
- Bu malzemelerden her birin eşit miktarda olması gerekiyor.
Her Biri Nedir?
Her biri, zamir işlevi gören bir sözcüktür. TDK sözlüğünde bu zamirin tanımı “ayrı ayrı hepsi” şeklinde verilmektedir.
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