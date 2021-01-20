Hera İsminin Anlamı Nedir? Hera Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Hera Yunan kökenli ve oldukça eski bir tarihe sahip isimlerden biridir. Mitolojik döneme uzanan ve binlerce yıllık bir tarihi bulunan bu isim, kız çocukları için günümüzde güzel bir isim olarak değerlendiriliyor. Yerleşik olarak Türkçede kullanılan Hera isminin anlamı konusunda pek çok ebeveyn bilgi almaya çalışmaktadır.



Hera Ne Demek?



Hera, ‘Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça,’ biçiminde ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Bu doğrultuda aynı zamanda en güzel tanrıça biçiminde de ön plana çıkmaktadır. Özellikle güzelliği ve etkileyici yanına ile dikkatleri üzerine toplayan mitolojik bir kimlik olarak da nitelenir.



Ancak çocuklar için daha çok sevgi ve aşk ile beraber güzelliği temsil etmesi doğrultusunda ele almak mümkün. Böylesi etkili ve hoş anlamı ile beraber minik yavrunuz için bu ismi kullanabilirsiniz. Özgün olması ve oldukça hoş bir telaffuz sunması sebebiyle son dönemlerde çok sevilen ve araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.



Hera İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hera isminin Kur'an'da geçip geçmediği yine merak edilen konular arasında bulunmaktadır. Hera adı Kur'an'da yer almaz. Oldukça köklü bir tarihe sahip olması ve mitolojik yanı bulunması sebebiyle, son dönemlerde sevilen isimlerinden biridir. Eğer kız çocuğunuz için bir isim arayışını devam ettiriyorsanız, hele adını listeye ekleyebilirsiniz. Genel olarak özgün yapıya sahip bir isim olduğu nedeniyle, tek başına kullanmak daha doğru olur. Tabii uyumlu isimler üzerinden de kullanmak mümkün.