Hibrit Ne Demek? Tdk'da Hibritleşmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman hibrit kelimesi, ‘Benzin sarfiyatını azaltmak suretiyle, benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanma teknolojisi’ ifadesi üzerinden ele alınabilir. Aynı zamanda, ‘iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması’ olarak da bilinmektedir



Hibrit Ne Demek?



Otomobiller için hibrit son dönemlerde oldukça önemli hale geldi. Bu doğrultuda benzin sarfiyatını minimum seviyeye çekmek, trafikte sıkışıklığı önlemek ve daha sağlıklı koşulları yaratmak için hazırlanmış bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Kısaca benzin kullanmak yerine elektrik motoru üzerinden enerji üretmek şeklinde ifade edilebilir. Başka bir anlamı kapsamında ise, ‘İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle İki tür arasında birleştirmeler sonucu ortaya çıkan yavru biçiminde anlatılır.



‘’Hibrit arabalar her geçen gün artmaya devam ediyor.’’



‘’Laboratuvarda hibrit çalışmaları hız kazandı.’’



TDK'da Hibritleşmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Hibrit, otomobiller için geliştirilen bir yapıdır ve yaşama artık dahil olmuş önemli bir teknolojidir. Tdk'da ise, ‘benzin motoru yerine elektrik motoru kullanımı’ anlamında değerlendirilir.



Bu kelime ile beraber aynı zamanda hibritleşmek sözcüğü ise, ‘Melezleşmek’ anlamına gelir. Özellikle otomobiller için özel olarak hazırlanmış bir karışım olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda iki tür üzerinde yapılan birleştirme ile beraber, yeni bir tür yaratmak ya da güçlü bir tür oluşturmak olarak anlatılabilir.