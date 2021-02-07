Hidroliz Nedir, Örnekleri Nelerdir? Biyolojide Hidroliz Nasıl Gerçekleşir?

Dehidrasyon hastalığı vücutta aşırı sıvı kaybetme sonucunda meydana gelen bir durumdur. Sık sık su tüketimi ve diyetler ile bu sorundan kurtulabilmek mümkündür. Hidroliz tepkimeleri ise dehidrasyonun tam tersidir.



Hidroliz Nedir, Örnekleri Nelerdir?



Dehidrasyon tepkimeleri vücudun su kaybetmesi ile meydana gelmektedir. Bir insan vücudu alması gereken su miktarından daha çok su kaybediyor ise dehidrasyon yaşıyor anlamına gelmektedir. Hidroliz olayları ise dehidrasyon durumunun tam tersi olarak gerçekleşmektedir.



Hidroliz, vücuda alınan büyük yapılı moleküllerin su ile tepkimeye girerek daha küçük yapılı moleküllere çevrildiği tepkimelere denmektedir. Büyük moleküllü bileşik yapılarının küçük yapılı bileşiklere parçalanması işlemlerinde vücutta enerji kaybı oluşmamaktadır.



Hidroliz örnekleri;

● Protein + (n-1) su = n aminoasit (aminoasitler proteinlerin yapıtaşıdır)

● Polipeptit + su = n aminoasit

● Trigliserit + 3 molekül su = 3 yağ asidi + gliserin (Trigliserit, büyük moleküllü yağ)

● İnsanların yediği karbonhidrat içeren besinler sindirim sistemi içerisinde enzimler aracılığı ile hidrolize uğrayarak yapıtaşlarına ayırılır. Tepkime sonucu meydana gelen glikoz, hücresel solunumda tekrar enzimlerin yardımıyla karbondioksit (CO2) ve suya (H2O) parçalanır.

Biyolojide Hidroliz Nasıl Gerçekleşir?



Hidroliz, katabolik yani yıkım reaksiyonlarıdır. Büyük moleküllü bileşiklerin (protein, lipid gibi) su kullanılarak daha küçük yapılı moleküllere parçalandığı kimyasal tepkimelerdir. Hidroliz işlemlerinde monomer sayısının 1 eksiği su harcanmaktadır. Genellikle suların ayrışması şeklinde meydana gelirler ve bu ayrışma damıtma ile gerçekleşir. Hidroliz olayları sırasında enerji harcanmadığı için cansız ortamlarda da gerçekleşebilmektedir.