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    21.07.2020 - 18:14 |

    Hikaye Unsuru Ne Demek? Hikaye UnsurlarÄ± Nelerdir? KÄ±saca Konu AnlatÄ±mÄ±

    Â Biraz gerÃ§ek yaÅŸam biraz da hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n katkÄ±sÄ± ile beraber dÃ¼nya Ã§apÄ±nda pek Ã§ok farklÄ± hikaye bulunmaktadÄ±r. Tabii bu hikayelerin doÄŸru ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ± iÃ§in bazÄ± unsurlar mevcuttur. Peki, hikaye unsuru ne demek? Hikaye unsurlarÄ± nelerdir? KÄ±saca konu anlatÄ±mÄ± hakkÄ±nda bilgiler.Â

    Hikaye Unsuru Ne Demek? Hikaye UnsurlarÄ± Nelerdir? KÄ±saca Konu AnlatÄ±mÄ±

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    Â GerÃ§ek ya da gerÃ§eÄŸe yakÄ±n bir olayÄ± anlatan, dÃ¼z yazÄ± ÅŸeklindeki Ã¶ykÃ¼lere hikaye denmektedir. Hikayeler belli baÅŸlÄ± bazÄ± konularÄ± gerÃ§ek yaÅŸam iÃ§erisinde ele alarak hayal gÃ¼cÃ¼ Ã¼zerinden zenginleÅŸtirir. BÃ¶ylece insanlarÄ±n keyifli okuyabileceÄŸi harika eserler ortaya Ã§Ä±kar. Tabii bir hikaye yaratÄ±mÄ± konusunda belli baÅŸlÄ± bazÄ± unsurlar Ã¶n plana Ã§Ä±kar.

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    Â Hikaye Unsuru Ne Demek?

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    Â Antik dÃ¶nemden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ hikayeler, farklÄ± akÄ±mlar Ã¼zerinden de geliÅŸtirmek suretiyle ÅŸu anki ÅŸekline ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Tabii baÅŸtan sona kadar giriÅŸ, geliÅŸme ve sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mlerinin uyumlu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸebilmesi iÃ§in hikaye iÃ§erisinde bazÄ± unsurlar Ã¶ne Ã§Ä±kar. Bir hikayenin tamamlayÄ±cÄ± etmenlerine hikaye unsuru denmektedir. Hikaye iÃ§erisinde her bir unsurun temel gÃ¶revi bulunmaktadÄ±r ve bu gÃ¶revler, hikayenin bir bÃ¼tÃ¼n haline gelmesine olanak verir.

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    Â Â Hikaye UnsurlarÄ± Nelerdir?

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    Â HikÃ¢yenin unsurlarÄ± 5 farklÄ± bÃ¶lÃ¼me ayrÄ±lÄ±r. Her bÃ¶lÃ¼m kendi iÃ§erisinde deÄŸiÅŸik bir gÃ¶rev Ã¼stlenir ve hikayenin ilgi Ã§ekici hale gelmesine olanak verir. Ã–zellikle bÃ¼tÃ¼nden kopmadan ve zengin hale gelebilmesi noktasÄ±nda, hikaye unsurlarÄ± dikkatli ÅŸekilde ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Åžimdi kÄ±sa aÃ§Ä±klamalarÄ±yla hikaye unsurlarÄ±na bir bakalÄ±m;

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    Â Olay; Ä°Ã§erisinde sÃ¶z sÃ¶ylenen yaÅŸantÄ± veya durum olarak Ã¶ne Ã§Ä±kar.

    Â KiÅŸiler; Hikaye iÃ§erisinde olayÄ± yaÅŸayan ya da olayÄ±n geliÅŸmesinde rol oynayan insanlardÄ±r.

    Â Yer; Hikayede olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mekan veya veya Ã§evreler.

    Â Zaman; OlayÄ±n geÃ§tiÄŸi dÃ¶nem olarak bilinir. Bu durum herhangi bir an, mevsim ya da gÃ¼n olabilir.

    Â Dil ve anlatÄ±m; Etkili sÃ¶zcÃ¼kler, deyim ve atasÃ¶zÃ¼ ile beraber tamlamalar ile zenginleÅŸtirilmiÅŸ dil olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. AynÄ± zamanda gÃ¼nlÃ¼k konuÅŸmalara uyum saÄŸlayan, akÄ±cÄ± ve aÃ§Ä±k olmasÄ± da bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahiptir.

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    Â KÄ±saca Konu AnlatÄ±mÄ±

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    Â TÃ¼m unsurlar herhangi bir hikayeye baÅŸlamadan Ã¶nce detaylÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda hikayede planÄ± da yine dikkat edilmesi ve incelenmesi gereken konular iÃ§erisinde yer alÄ±r. BaÅŸtan sona bÃ¶ylece giriÅŸ, geliÅŸme ve sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mlerinin tÃ¼m etkileri ortaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±r. Karakterlerin kiÅŸilik Ã¶zellikleri ilk baÅŸta yaratÄ±lÄ±r ve hikayenin farklÄ± bÃ¶lÃ¼mlerine yayÄ±lÄ±r. DiÄŸer taraftan hikaye Ã§eÅŸidi yine bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahiptir. Bu konuda Ã§eÅŸit bakÄ±mÄ±ndan farklÄ± hikayeler bulunur. NasÄ±l bir hikaye anlatmanÄ±z konusunda hikaye Ã§eÅŸitlerini incelemeniz Ã¶nemlidir. BÃ¶ylece hikaye unsurlarÄ±nÄ± ele alarak gÃ¼zel bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k oluÅŸturabilirsiniz.

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    YapÄ±ÅŸÄ±k dördüz kediler ayrÄ±ldÄ±Kastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karÄ±nlarÄ±ndan birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±k olan dördüz kedi yavrularÄ±, veteriner kliniÄŸinde yapÄ±lan operasyonla ayrÄ±ldÄ±.
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