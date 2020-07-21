Hızlı okuma metinleri - Kısa ve uzun örnekler ile hızlı okuma metinleri

Hızlı okuma metinleri, özellikle okul öncesi aktivitelerdir. Fakat okumaya yeni başlayan herkes için ilk basamak hızlı okuma metinleri olabilir. Bu metinler sayesinde okumayı eğlenceli haliyle öğrenebileceksiniz.

Hızlı Okuma Metinleri

Hızlı okuma metinleri, sadece okumayı geliştiren metinler değil aynı zamanda beceri de kazandıran metinlerdir. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak kelimelerin kolay kavranabilmesi için cümlelere dahil edilir ve bu kelimeler dolaylı olarak beceri kazandıran kelimeler olabilir. Örneğin; Cümle içerisinde kullanılan fazlaca yapım eki almış bir kelime kavrandığı zaman diğer zor kelimelerin de üstesinden gelebilmesini kolaylaştırır. Hızlı okuma metinleri genelde mısra şeklinde olur ancak temel kelimelerden ibarettir. Şiir gibi anlaşılması güç kelimeler içermez. Hızlı okuma metni okutulmadan önce kullanılacak kelimeler ve ilgili kelimelere dair cümle örnekleri verilir. Devamında ise kelimeler ve cümlelerin kavranması ardından mısra şeklinde hızlı okuma metni olur. İlk aşamada kolay kavrayan öğrenciler mısra şeklinde metinleri okuduğunda zorlanmayacaktır. Daha öncesinde okuduğu cümleleri artık mısrada tekrar okuyacaktır.

Kısa Hızlı Okuma Metin Örneği

Okumaya yeni başlayanlar için kısa hızlı okuma metinleri önerilir. Bu metinlerin bir de uzun olan örnekleri vardır ancak o metinler sonraki basamaktır. Verilecek kısa hızlı okuma metin örneğini inceleyerek benzer şekilde yenilerini de türetebilirsiniz.

Ele.

El ele.

Ali el ele.

Ayşe el ele.

Ali Ayşe el ele.

Ayşe el ele.

Ali el ele.

El ele.

Ele.

ve

El.

El et.

Ali el et.

Ali Ayşe el et.

Ali Ayşe gel el et.

Ali Ayşe el et.

Ali el et.

El et.

El.

Bu örnekler sayesinde çocuğunuza ya da öğrencinize hızlı okuma becerisi kazandırabilirsiniz. Ancak temelde kısa hızlı okuma metinlerinin amacı okumanın kolay kavranabilmesi içindir. Aşağıda verilen uzun hızlı okuma metin örnekleri ise özellikle hızlı okuma becerisini kazandıran metinlerdir.

Uzun Hızlı Okuma Metin Örnekleri

Uzun hızlı okuma metin örnekleri okumaya yeni başlayan öğrencilere önerilmez. Okumayı kavrayan ve cümle kurmaya ve hızlı okuma becerisini kazanmaya çalışanlar için çok daha uygundur. Bu metinler ve isterseniz türetmek istediğiniz farklı metinler sayesinde mısra oluşturarak hem hızlı okuma becerisini hem de cümle kurabilmeyi çocuğunuza kazandırabilirsiniz.

'Dikkat et.'

*Top oynarken dikkat et.

'Dalımı.'

*Kırma dalımı.

'Yaprağımı.'

*Koparma hiç yaprağımı

'Canımı.'

*Yakma canımı.

Bazı kelimeler verilip devamında cümleye dahil olmuş. Ve diğer kelimelerle birlikte aşağıda ki mısra şeklinde hızlı okuma metni oluşmuştur.

'' KÜÇÜK FİDAN

Top oynarken dikkat et,

Kırma dalımı.

Koparma hiç yaprağımı,

Yakma canımı.

Sana kalem olurum.

Defter olurum.

Büyütürsen çiçek açar,

Meyve olurum.

Sana konut olurum.

Çalgı olurum.

Gemi, okul, odun, kitap,

Her şey olurum. ''