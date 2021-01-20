Hüda İsminin Anlamı Nedir? Hüda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Hüda ismine sahip olan kişiler genellikle düşünsel ve fiziksel bakımdan aktif olmayı seven kimseler olarak öne çıkarlar. Yaşanan olayların içinde kalmayı seven insanlar olup aynı zamanda olabildiğince çok konuyla ilgilenme arzusuna sahip kişilerdir. Sezgileri çok kuvvetli olan insanlar olarak bilinirler.



Hüda Ne Demek?



Hüda ismi "doğru yol göstermek" anlamına gelen ve bu bakımdan oldukça güzel bir anlam içeren isimler arasında kendisine yer bulmaktadır. Anlamının güzel olması ise Hüda isminin kız bebeklere verilmesinde en önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır.



Bunun sebebi pek çok anne ve babanın evlatlarına bir ömür boyu taşıyacak olduğu en iyi ve en güzel anlamı içeren ismi vermeyi istemesidir. Bu bakımdan çocuk için tercih edilecek ismin anlamı çok büyük bir önem taşımaktadır.



Hüda İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Hüda ismiyle alakalı olarak en fazla araştırma yapılan konu Hüda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu sorusu olmaktadır. Bu sorunun cevabı ise evet olmaktadır. Hüda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de; Bakara suresinin 2 ayetinde geçmektedir. Bu kapsamda Huda olarak geçmekte olup kelime anlamı ise doğru yol veya doğru yol gösteren kişi anlamında kullanılmaktadır.



Günümüzde yeni kız bebek sahibi olmuş pek çok anne bebeğine Kur'an’da geçen bir ismi tercih etme yoluna girmektedir. Bu bakımda Hüda ismi, Kur'ân-ı Kerimde geçen bir ismi çocuğuna vermek isteyen anne babalar için oldukça iyi bir seçenek oluşturmaktadır.