Hydrafacial Nedir, Ne İşe Yarar? Hydrafacial Cilt Bakımı Aşamaları Nelerdir?

Hydrafacial, hassas, kuru ve yağlı ciltlerde uygulanabilir. Yüz ve boyun dışında dekolte bölgesinde de uygulanabilen hydrafacial teknolojisinin uzun süreli hiçbir yan etkisi yoktur. Hassas ciltlerde ortaya çıkan kızarıklıkların geçmesi için nemlendirici krem ve losyonlar kullanılabilir.

Hydrafacial Nedir?

Hydrafacial, farklı koruma ve yenileme yöntemlerinin bir arada uygulandığı teknolojik bir cilt yenileme işlemidir. Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bu yöntemde seans süreleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Hydrafacial kalıcı bir cilt yenileme işlemi değildir. Bu nedenle her 5 -6 haftada bir yenilenmesi gerekir. Uygulanması gereken seans süresi ise muayenede belirlenir. Bazı kişiler için 3 -4 seans yeterli iken, bazı kişilerde bu rakam 6 - 7 olabilir.

Hydrafacial Ne İşe Yarar?

Hydrafacial işleminde yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıklar azalır. Yapılan vitamin takviyeleri ile yağ oranı dengelenir. İlk seanstan sonra cilt çok daha parlak ve canlı görünür.

Hydrafacial Cilt Bakımı Aşamaları Nelerdir?

Hydrafacial cilt bakım yönteminde öncelikli olarak vakum teknolojisi kullanılarak gözenekler açılır. Açılan gözeneklerden cilde B, D ve E vitaminleri ile çeşitli mineraller takviye edilir. Sivilce, akne ve siyah noktalar için özel kremler sürülür. Vakum teknolojisi kullanılarak hem cilt yüzeyindeki hem de deri altındaki ölü hücreler temizlenir.

İşlemi yaptıran kişilerin 24 saat boyunca makyaj yapmamaları gerekiyor. Cildi beslemesi çeşitli kremler ve merhemler sürülebilir.