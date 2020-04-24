İhtiva Ne Demek? Tdk'ya Göre İhtiva Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

İhtiva kelimesinin sözcük anlamı ‘içine alma ve içinde bulundurma’ olarak Türk Dil Kurumu üzerinde karşılık buluyor. Gündelik yaşamın dışında yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde sıkça karşılaşılan bir kelimedir.



İhtiva Ne Demek?



Farklı anlamları üzerinde ihtiva kelimesi ifade edilebilir.



- İçine alma,

- İçinde bulundurma,

- İçerme,



Bu anlamlar herhangi bir durum, olgu ya da olay adına kullanılabilir. Konuya dahil olan seçeneklerin içinde bulundurulması ve içermesi olarak geçmektedir.



TDK'ya Göre İhtiva Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre ihtiva etmek kelimesinin anlamı ‘Kapsamak, içermek, içinde bulundurmak’ gibi manalar üzerinden tek başına veya cümle içerisinde kullanılmaktadır. Bunu bir örnek üzerinden dile getirmek gerekirse;



‘’Kuyucaklı Yusuf romanı, bazı manasız romantizm elemanları ihtiva etmesine rağmen Türk romanı tarihinde yeni bir merhale teşkil eder.‘’ N. Hikmet



Bu cümlede anlaşıldığı gibi roman içerisinde yer alan bazı durumlardan bahsedilmekte ve anlatmak için ihtiva kelimesi kullanılmaktadır. Bu şekilde değişik durumların içerdiğini gösterebilmek adına ihtiva kelimesinin gündelik yaşamda kullanmak mümkündür. Hem ihtiva hem de ihtiva etmek olarak ortak anlamları üzerinden değerlendirebilirsiniz.