İİK Nedir? Türkiye'de İlk Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

İİK, ülkemizde aktif olarak kullanılan adaleti sağlamak için yürürlükte olan bir kanundur. Bu kanun uzun yıllardır kullanılmaktadır. Yönetmelikte kendine özel maddeleri ile yer almaktadır.

İİK Nedir?

İİK açılımı iflas ve icra kanunudur. Bu kanunun baş harfleri ele alınarak yapılan bir kısaltmadır. İcra ve iflas kanunu kendi içerisinde maddelere ayrılır. Uygulanacak kişilerin durumuna göre uygun olduğu maddenin hükmü ve getirileri uygulamaya konulur. Sadece kişi bazlı olarak değil bazen bir iş yerine hatta bazen de ülke geneli bu kanunun içerikleri uygulanabilir.

Ülke geneli uygulamasına Cumhurbaşkanlığı karar verirken kişi ve işletme bazlı olanları Adalet Bakanlığı tarafında gerekli değerlendirme hatta mahkeme yolu ile uygulanabilir. Kanun hükmü sonunda ise icra ve cezai işlem uygulanır. Kanunun içeriği alacaklı borçlu arası uygulanacak işlemleri, devlet tarafından nasıl tahsil edileceğini, iflas sürecinin nasıl işleyeceğini ve gerekli prosedürlerin neler olduğunu kapsar. Kanun 2004 sayılı numaralı kanundur.

Türkiye'de İlk Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Ülkemizde iflas ve icra kanunu ilk olarak Türkiye büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Kanunun meclis tarafından ilk kabul gördüğü tarih 9 Haziran 1932'dir. İflas ve icra kanunun ilk yürürlüğe girdiği tarih ise 4 Eylül 1932'dir. Daha sonraları kanun üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapıldığı ve günümüzdeki halini aldığı tarih 2 Temmuz 2012'dir.