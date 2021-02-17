İlay İsminin Anlamı Nedir? İlay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



İlay kökeni Türkçe olan ve son zamanlarda dikkatleri üzerine toplayan güzel bir isimdir. Hem etkileyici ve güzel anlamı hem de hoş okunuşu ile beraber, kız çocukları için kullanılacak en güzel isimler arasında geliyor.



İlay Ne Demek?



İlay ismi Türkçe anlamı ile beraber, ‘Türkiye'nin en güzeli’ biçiminde ifade edilmektedir. Böylesi güzel ve anlamlı karşılık ile beraber bir kız çocuğuna verilebilecek en güzel isimler içerisinde geliyor. Amaca uygun olarak tek başına kullanabilir ya da başka isimler ile de bir araya getirebilirsiniz. Ancak zaten etkileyici bir anlam sunduğu için tek başına kullanmak daha doğrudur.



İlay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İlay isminin Kur'an'da geçip geçmediği anne ve babalar tarafından merak edilen konulardan biridir. İlay adı Kur'an'da yer almaz. Oldukça hoş ve etkileyici bir okunuş imkanı sağlayan ilahi adı, son zamanların en popüler isimleri içerisine girmiş durumda. Özellikle hem anlamı hem de okunuşu ile aynı derecede etkileyici bir isim olarak bir adım öne çıkıyor. Kız çocuğumuz için tercih edeceğiniz isimler listesine bu güzel adı da ekleyebilirsiniz.