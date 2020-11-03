İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Öğrenciler çeşitli kurslara katılıp sertifika alabilir ve farklı sektörlerde de işe girebilir. Örneğin sosyal medya uzmanlığı sertifika programına katılanlar, internet gazeteciliği ve içerik editörlüğü yapabilir.



İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Nedir?



İletişim Tasarımı ve Medya Bölümünü kazanmak için Türkçe, coğrafya ve tarih gibi sözel derslerden yüksek net yapmak gerekiyor. Öğrenciler üniversitelerin başarı sıralaması ve taban puanlarına bakarak tercihte bulunabilir. Erasmus ile yurt dışına çıkanlar öğrenciler, medya teknolojileri hakkında daha kapsamlı bilgiler edinebilir.



İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



İletişime Giriş

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Televizyon Programı Yapımı

Temel Bilgi Teknolojisi



3. ve 4. Dönem Dersleri



Elektronik Grafik

Görsel Algılama ve Tasarım

Temel Fotoğrafçılık

İletişim Kuramları



5. ve 6. Dönem Dersleri



Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce

Ses ve Görüntü Teknikleri

Modernite, Kültür ve İletişim

Genel İletişim Araçları



7. ve 8. Dönem Dersleri



Grafik Tasarımları

İletişim Psikolojisi

Yeni Medya Sanatı

Kurgu Teknikleri



İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının artması ile birlikte, İletişim Tasarımı ve Medya bölümünden mezun olanların iş bulma şansı da arttı.



1- Radyo yayıncılığı

2- Haber ve spor spikeri

3- Klip yönetmeni

4- Kameraman / Görüntü yönetmeni

5- Montaj

6- Grafik tasarımı

7- Sinema eleştirmeni

8- Senaryo danışmanı

9- Sosyal medya uzmanı

10- Kurumsal iletişim uzmanı

11- Reklam ve yayın akış operatörlüğü

12- Teknoloji editörü

13 - Reklam yazarı



İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



İletişim tasarımı ve medya bölümünde yer alan dersler çok yönlüdür. Bu da bu bölümden mezun olanların farklı sektörlerde iş bulmasını sağlıyor.



1- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaristlik yapabilirler.

2- Reklam ve belgesel fotoğrafçısı olabilirler.

3- Pedagojik formasyon sertifikası alıp iletişim fakültesinde öğretmenlik yapabilirler.

4- Montaj uzmanı olabilirler

5- Yerel ve ulusal kanallarda sunuculuk yapabilirler.

6- Çeşitli dergilerde ve web-sitelerinde editör olabilirler