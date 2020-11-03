İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü 4 yıllıktır. Bu bölümde iletişim kuramları, estetik, sanat felsefesi ve sanat tarihi dersleri yer almaktadır. Bölümden mezun olanlar televizyon kanallarında yönetmen, moderatör, haber spikeri ve yönetmen yardımcısı olabilir. Bunun dışında mezunların gazete, dergi, sanat ve kültü merkezlerinde iş bulma şansı yüksektir. İletişim Tasarımı ve Medya bölümünün dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Sizin için araştırdık.
Öğrenciler çeşitli kurslara katılıp sertifika alabilir ve farklı sektörlerde de işe girebilir. Örneğin sosyal medya uzmanlığı sertifika programına katılanlar, internet gazeteciliği ve içerik editörlüğü yapabilir.
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Nedir?
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümünü kazanmak için Türkçe, coğrafya ve tarih gibi sözel derslerden yüksek net yapmak gerekiyor. Öğrenciler üniversitelerin başarı sıralaması ve taban puanlarına bakarak tercihte bulunabilir. Erasmus ile yurt dışına çıkanlar öğrenciler, medya teknolojileri hakkında daha kapsamlı bilgiler edinebilir.
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Dersleri Nelerdir?
1. ve 2. Dönem Dersleri
İletişime Giriş
Medya ve Kültürel Çalışmalar
Televizyon Programı Yapımı
Temel Bilgi Teknolojisi
3. ve 4. Dönem Dersleri
Elektronik Grafik
Görsel Algılama ve Tasarım
Temel Fotoğrafçılık
İletişim Kuramları
5. ve 6. Dönem Dersleri
Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce
Ses ve Görüntü Teknikleri
Modernite, Kültür ve İletişim
Genel İletişim Araçları
7. ve 8. Dönem Dersleri
Grafik Tasarımları
İletişim Psikolojisi
Yeni Medya Sanatı
Kurgu Teknikleri
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının artması ile birlikte, İletişim Tasarımı ve Medya bölümünden mezun olanların iş bulma şansı da arttı.
1- Radyo yayıncılığı
2- Haber ve spor spikeri
3- Klip yönetmeni
4- Kameraman / Görüntü yönetmeni
5- Montaj
6- Grafik tasarımı
7- Sinema eleştirmeni
8- Senaryo danışmanı
9- Sosyal medya uzmanı
10- Kurumsal iletişim uzmanı
11- Reklam ve yayın akış operatörlüğü
12- Teknoloji editörü
13 - Reklam yazarı
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
İletişim tasarımı ve medya bölümünde yer alan dersler çok yönlüdür. Bu da bu bölümden mezun olanların farklı sektörlerde iş bulmasını sağlıyor.
1- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaristlik yapabilirler.
2- Reklam ve belgesel fotoğrafçısı olabilirler.
3- Pedagojik formasyon sertifikası alıp iletişim fakültesinde öğretmenlik yapabilirler.
4- Montaj uzmanı olabilirler
5- Yerel ve ulusal kanallarda sunuculuk yapabilirler.
6- Çeşitli dergilerde ve web-sitelerinde editör olabilirler