İlk Yardım Nedir, Nasıl Yapılır? İlk Yardım İlkeleri Nelerdir?

İlk yardım kuralları, hastanın tedaviye en uygun durumda tutulması ve hastanın sarsıntı durumunu engellemek üzerine oluşturulmuştur.

İlk Yardım Nedir?

Bu konuda ilk yardım nedir sorusuna, olay sonrasında hastaya en yakın olan kimsenin kontrollü bir şekilde hastayı sabit olarak tutmasına ve organların durumlarını gözlemlemekten oluşmaktadır. Solunum yollarında, kemiklerde kırık olması, omuriliğin sabit olarak durması üzerine oluşturulur.

İlk yardım eğitimi alan kimselerin, ambulans gelmesine kadar hastanın durumunu kontrol etmesi ile devam eder. Bu kişinin ambulans ekibine hastanın durumunun söylenmesi ve ekibin ona göre hazır olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde hastanın daha iyi durumda olması sağlanır.

Hasta ya da yaralı olan kişi, bu durumlar içinde beyin sarsıntısı geçirmiş, dilini yutmuş ve kemiklerinde kırıklar oluşabilir. Bu nedenle hastayı ya da yaralıyı hareket ettirmemek ve destek gelene kadar sabit tutulması sağlanmalıdır.

İlk Yardım Nasıl Yapılır?

İlk yardım yapan kişi, profesyonel çalışanların gelmesinden önce ilaçsız olarak ve araç gereç olmadan hastaya destek veren kişidir. İlk yardım yapan kişinin bu alanda sertifikası olmalıdır. İlk yardımda öncelik, hayati fonksiyon sağlayan organların devamını sağlamak ve hastanı ya da yaralının durumun kötüleşmesini engellemekten oluşur.

İlk yardım sırasında uygulanan prosedürler içinde olay yerindeki olası tehlikelerin engellenmesi önceliklidir. Sonrasında ise kazaya uğramış olan aracın, olay yerinden kaldırılması gerekmektedir. Olay yeri olarak görünen bölge işaretlenmelidir.

l Bölgede bulunan meraklı kişiler, bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

l Kaza yapmış olan aracın kontağı kapatılarak güvenlik sağlanmalıdır.

l Bölge etrafında sigara içilmemeli ve içilmesine kesinlikle izin verilmemelidir.

l Hasta ya da yaralı, hareket ettirilmemelidir.

l Hastanın bulaşıcı hastalıkları olması ihtimaline karşın, ilk yardım yapan kimse eldiven kullanmalıdır.

İlk Yardım İlkeleri Nelerdir?

İlk yardım ilkeleri olarak hasta ve bölgenin en doğru şekilde kontrol edilmesi bulunmaktadır. Bunun için hastanın durumunu değerlendirmek ve hastanın endişesini engellemek yer almaktadır. Hastanın durumunun kötüleşmesini engelleyerek ve müdahale eden kişilerin işini kolaylaştırmak bulunur.

l Kanama durumunun kontrol edilmesi ve kemiklerin sağlık durumu incelenmelidir.

l Hastanın yarasına bakmasını engellemek ve endişe durumlarını ortadan kaldırmak.

l Hastanın en sağlıklı yöntemler ile en yakın olan sağlık kurumuna gönderilmesini sağlamak.