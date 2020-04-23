İllaki Nasıl Yazılır? İlla Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İllaki Kelimesinin Doğru Yazılışı

İllaki kelimesi en çok yazım noktasında karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumuna göre özellikle ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır pek çok kişi merak ediyor. TDK açısından bakıldığında illaki kelimesi bitişik olarak yazılır. Yani doğru anlamı ‘illaki’ şeklinde tanımlanmaktadır.



İllaki TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘illaki’ biçiminde öne çıkıyor.



Gündelik yaşam içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda bu yazım üzerinden değerlendirebilirsiniz.



İllaki Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



İllaki kelimesini bazı örnekler üzerinden anlatmak mümkün.



‘’İllaki ben de sinemaya gideceğim diye inat etti’



‘’İllaki aşk arıyorum’

Bu gibi kelime grupları kapsamında illaki sözcüğünü kullanmak mümkün.



İllaki Nedir?



İllaki kelimesi anlamı olarak ’ille de’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda genel anlamı açısından inatla biçiminde kullanmak mümkün. Herhangi bir durum karşısında inat edip onu yapmak isteme durumudur.