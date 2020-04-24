İnayet Ne Demek? Tdk'ya Göre İnayette Bulunmak Ve İnayette Etmek Anlamı Nedir?

İnayet Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise ‘İyilik ve kayra’ gibi anlamlar üzerinden değerlendirilir.



İnayet Ne Demek?



İnayet kelimesinin anlamını farklı kelimeler üzerinden ele almak mümkün.



- İyilik,

- Kayra,

- Atıfet,

- İhsan,

- Lütuf,



Bunlar gibi değişik anlamları üzerinden amaca uygun olarak İnayet kelimesini kullanmak mümkün. TDK'ya Göre İnayette Bulunmak ve İnayette Etmek



Anlamı Nedir?



İnayet kelimesinden türemek suretiyle farklı anlamlar oluşturan inayette bulunmak ve İnayet etmek sözcük gruplarının da ne anlama geldiği merak edilmektedir. Bu doğrultuda İnayette bulunmak Tdk'ya göre ‘inayet etmek’ anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Bu anlamı daha iyi idrak edebilmek için ise inayet etmek ne demek olduğunu öğrenmek gerekir.



Türk Dil Kurumuna göre inayet etmek ‘İyilik yapmak, yardım etmek, kayırmak ya da lütuf etmek’ gibi anlamlar eşliğinde değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda inayette bulunmak sözcüğü ise yine birilerineiyilik yapmak ya da istekte bulunmak gibi anlamlar üzerinden ele alınıyor. Bütün bu üç kelimeyi amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanmak mümkündür. Arapça kökenli olarak Türkçede yer alan bu kelimeler gündelik yaşam içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.