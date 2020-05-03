İntilak Ne Demek? Tdk'da İntikal Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman intikal sözcüğü, ‘Bir yerden başka bir yere geçme’ anlamına gelmektedir. Daha doğrusu belirli bir noktadan başka bir noktaya geçiş olarak da dile getirmek mümkün.



İntilak Ne Demek?



İntikal kelimesi gündelik yaşamda kullanırken, özellikle resmi makamlar ya da yazılı kaynaklarda daha fazla karşılaşılmaktadır. Herhangi bir yerden başka bir yere geçiş veya geçme olarak intikal kelimesi kullanılır. Özellikle savaş esnasında değerlendirilen bir kelimedir. Tüm malzemeler ve donanımlar ile beraber başka bir noktaya geçiş yapılarak yerleşim olarak ele alınabilir.



‘’Derhal bu bölgeye intikal etmeniz isteniyor.’’



TDK'da İntikal Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



İntikal etmek kelime grubu TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘bir yerden başka bir yere geçmek, geçiş tamamlamak’ olarak tanımlanmaktadır. Bu durum askeri, özel sektör, bireysel ya da toplumsal gibi pek çok değişik konu üzerinden ele alınabilmektedir. Kökeni Arapçadan gelen bu kelime Türkiye'de yerleşik olarak bu anlamı üzerinden daha çok değerlendirilmektedir. Her ne kadar eskiden daha sık kullanılsa dahi, günümüzde hala gerekli olduğu zamanlarda amaca uygun cümle içerisinde kullanılmaktadır.



‘’İntikal etme süreci hızla tamamlandı.’’