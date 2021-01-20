İshak İsminin Anlamı Nedir? İshak Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İshak kökeni İbranice olan ve Türkçede uzun yıllardır değerlendirilen bir isimdir. Hem okunuşu hem de İshak isminin anlamı ile beraber tarihi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Minik yavrunuz adına tercih sırasında önlere gelebilecek güzel isimlerden biridir.



İshak Ne Demek?



İshak ismi de doğrudan İslamiyet ile ilgili farklı anlamlar sunar. Bu sebepten dolayı sevilen ve ülkenin farklı şehirlerinde kullanılan güzel isimler arasında gelir.



- İbranice, ‘Gülme’ anlamına gelmektedir.

- Hz. İbrahim'in iki oğlundan biri.

- Peygamber



Böylesi değerli ve önemli anlamları ile beraber aynı zamanda tarihi açıdan etkili bir isim olarak ön plana çıkıyor. O yüzden erkek çocuğunuz için bir isim arayışı içerisindeyseniz İshak adını değerlendirebilirsiniz. Liste içerisinde yer alması gereken ve değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde yer alıyor.



İshak İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Pek çok ebeveyn internet üzerinden araştırma gerçekleştirdiği sırada, İshak isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bu etkili ve anlamlı isim Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de 17 ayrı yerde geçer ve bir peygamberdir. Bu sebepten dolayı İslami açıdan olması ile beraber, aynı zamanda tarihi açıdan da önemli bir isimdir.



İbranice üzerinden günlük yaşamda kelime olarak da Arapçada kullanılmaktadır. Ancak Türkçede sadece isim olarak ele alınır ve erkek çocukları için güzel bir anlam taşır. Bu güzel ismi tek başına kullanırken başka bulduğunuz isimler üzerinden de uyumlu şekilde güzel bir bütünlük sağlayabilirsiniz.