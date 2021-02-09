İTO Tescil Sorgulama: Sicil No İle Tescil Başvuru Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İTO, gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı olduğu bir birimdir. Gerçek kişiler bazı durumlarda tüzel kişiler için kanuni olarak İTO'ya kayıt yaptırmak zorundadırlar. Özellikle tüzel kişilerin diğer yasal işlemlerini yaptırmadan önce önemli tüm değişiklikleri İTO'ya tescil ettirmeleri gerekmektedir. İstanbul Ticaret Odası'na yapılan kayıtların tasdik edilerek sicile işlenmesi belirli bir zaman alır. Bu nedenle de tescil işlemlerinin takip edilmesi gerekmektedir. İTO tescilinin sorgulanması için pek çok yöntem bulunmaktadır.

İTO Tescil Sorgulama

İstanbul Ticaret Odasına yapılan tescil başvurularının sorgulanması internet üzerinden rahatlıkla yapılabilmektedir. https://bilgibankasi.ito.org.tr/tr/bilgi-bankasi/firma-bilgileri linkine tıklayarak başvuru sırasında verilen sicil numarası ile ticaret numarası girilerek sorgulama yapılabilir.

https://eportal.ito.org.tr/tescil-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden de tahakkuk numarası (ödeme makbuzunun üzerinde yazan numara) ile de tescil başvuruları sorgulanabilir. Bunların yanı sıra İstanbul Ticaret Odası'nın e devlet üzerinden de erişimi bulunabilmektedir. İTO'ya yapılmış olan tescil işlemlerinin sorgulamaları için e devlet üzerinden giriş yapılarak bilgilere ulaşılabilir.

Sicil No İle Tescil Başvuru Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İstanbul Ticaret Odasına yapılan tescil başvuruları internet sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir. Bunun yanı sıra 444 0 486 numaraları telefon ile de işlem sorgulaması rahatlıkla yapılabilir. İstanbul Ticaret Odası randevu ile çalışan bir kurumdur. Ancak bazı sorgulama işlemlerini direk olarak şubelerinden de yapılabilmektedir. İstanbul Ticaret Odası'nın Eminönü Merkez, Okmeydanı Perpa, Esenler Giyimkent ve Maltepe şubelerine giderek İTO tescil sorgulama işlemleri yapılabilir.