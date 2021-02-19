İzgi İsminin Anlamı Nedir? İzgi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan ve yavaş yavaş tanınmaya başlayan güzel isimler içerisinde İzgi geliyor. Özellikle farklı bir okunuş sunması ve özgün bir yapı sağlaması nedeniyle, kız çocuklar için sunulabilecek en güzel isimlerden biridir.



İzgi Ne Demek?



Minik yavruları için yeni bir isim alternatifi arayışında olan birçok anne babanın karşısına İzgi adı çıkıyor. O yüzden bu ismin ne anlama geldiği konusunda internet üzerinden de bilgi alınmaya çalışılmaktadır.



- İyi ve güzel

- Akıllı

- Adaletli



Her bir anlamı ile görüldüğü üzere bir çocuk için sorulabilecek tüm karakteristik özellikleri sağlamaktadır. Aynı zamanda ilginç ve naif bir okunuş sunması nedeniyle sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. Genel olarak ise özgün bir isim olduğu için tek başına kullanılması daha kısa bir etki yaratır. Tabi isteğe göre başka isimlerle de uyumlu şekilde kullanılabilir.



İzgi İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen isimlerden biri olarak İzgi öne çıkıyor. Kız çocukları için değerlendirilebilecek olan bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Farklı bir isim arayış içerisinde olan anne ve babalar için bir adım öne çıkan hoş adlardan biridir.