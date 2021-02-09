Kalibrasyon Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Kalibrasyon Nasıl Yapılır?

Test ve ölçüm imkanı sağlayan kalibrasyon, günümüzde birçok farklı alanda kullanılan önemli bir yapıdır. Hassas bir ölçüm ile beraber teyit üzerinden birtakım sistem ve cihazların kullanılmasına imkan verir.

Kalibrasyon Nedir?

Doğru bilinen bir ölçüm standardı altında, test ya da ölçüm aletini doğruluğunu tespit etmek, saptamaları belirlemek ve doküman haline getirmek için kullanılan sisteme kalibrasyon denir. Bu konuda pek çok kişi kalibrasyon nedir sorusunu merak ediyor ve bilgi almaya çalışıyor. Bu bağlamda pek çok farklı cihaz açısından etkin bir şekilde ölçüm yapmak için kalibrasyon sistemi kullanılmaktadır.

Kalibrasyon Ne İşe Yarar?

En çok merak edilen konular içerisinde kalibrasyon ne işe yarar sorusu geliyor. Tek başına veya başka ekipmanlar ile beraber, bir ölçümü gerçekleştirmek için tasarlanmış cihaz olarak kalibrasyon öne çıkar. Özelliklerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak ölçüm aletleri, farklı periyotları uygun şekilde teste tabi tutulur. Böylece hassas bir şekilde sapmalar ortaya çıkarılmak suretiyle, ölçüm aletinin belirli aralıkta kalması sağlanır. Bu sebepten dolayı birçok farklı sektör için değişik cihazlar konusunda, kalibrasyon işleminin gerçekleştirilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Kısaca Kalibrasyon Nasıl Yapılır?

Çeşitli standartlara bağlı olarak kalibrasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu sebepten dolayı önceden kalibre edilmiş ve doğruluğu kesin olarak bilinen kalibrasyon sistemleri kullanılır. Böylece gerekli ölçüm cihazına bağlanan kalibrasyon sistemi; açı, uzunluk ve sıcaklık kapsamında ölçüm işlemini tamamlar. Bu bağlamda hem fiziksel hem de matematiksel olarak ölçü birimi üzerinden tam sayı ortaya çıkar.