Kalimba Nedir, Nasıl Çalınır? Kısaca Kalimba Müzik Aletinin Tarihçesi



Kalimba tuşlu bir şekle sahip olan ve kanun veya piyano mantığında olan bir müzik aletidir. Parmak kuvveti uygulanarak ses çıkaran ve değişik bir ses ile ezgiye sahip olan bir çalgıdır. Müzik severler parmak piyanosu olarak da bilirler.



Kalimba Nedir, Nasıl Çalınır?



Parmak kuvveti ile çalınan tuşlu müzik aletleri gurubuna giren kalimbanın ezgisi ve sesi diğer aletlerden farklılık göstermektedir. Piyano ve kanun gibi parmaklar ile ses çıkaran bu müzik aleti pek duyulan ve çalınan bir müzik aleti değildir. Müzik platformun da parmak piyanosu olarak da bilinir. İki el arasına konumlandırılarak baş parmaklar ile ritim verilen müzik aletidir. Tınısı hoş ve ilgi uyandırıcıdır.



Kısaca Kalimba Müzik Aletinin Tarihçesi



Kalimba müzik enstrümanının doğduğu yer Güney Afrika olarak bilinir. Bu bağlamda yerel bir müzik aleti olduğu söylenebilir. Ancak farklı yörelerde değişiklik göstermiştir. Özellikle Zimbabwe ve Mozambik ülkelerinde doğduğu tespit edilmiştir. Buradaki yerel guruplar kendi yöresel ayinlerin de bu çalgıyı kullanmışlardır.



Ana vatanı Güney Afrika olan tahta ve metal parçalardan oluşan bu alet başka ülkeler de değişik isimler ile adlandırılmaktadır. On yedi adet tuşu ile ezgi çıkarılan bu aletin ana gövdesi yani taban kısmı tahtadan yapılır. Tarihte "mbira" olarak da karşılanan bu çalgının sekiz tuşlu olanı da vardır. Ama en çok kabul gören ve kullanılan on yedi tuşlu olanıdır.