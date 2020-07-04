Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı - Toplama, Çarpma, Bölme Ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kareköklü sayılarda temel kuralları bildiğiniz sürede bu kurallarla beraber gerekli yöntemleri de uygulayarak, bu konuyu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Kareköklü sayılarda genellikle sıkça soru çözümleri yaparak konuyu daha iyi kavrayabilir ve 4 işlem kuralları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı



Karekök içinde yer alan sayıların karesi varsa yani karesel bir şekilde yazılabiliyorsa bu sayılar karekök dışına çıkarılabilir.

- √4=2 gibi

Eğer bir karekök içinde yine bir üslü sayı varsa da öncelikle üslü sayının üssünün yarısı alınır ve ardından da karekök dışına çıkarabilirsiniz. Yani burada √6'nın üzerinde 8 üslü sayısı olduğunu düşünelim. Öncelikle 8 sayısını ikiye bölmeliyiz. Bu durumda √6 kök dışına 6 üslü 4 olarak çıkar.



Karekök dışında yer alan sayıları karekök içerisine almak için de öncelikle karekök dışında kalan sayı karesiyle çarpılır ve daha sonra kök içerisindeki sayı ile çarpılarak kök içerisine alınır.



Toplama, Çarpma, Bölme ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır?



Kareköklü sayılarda 4 işlem sınavlarda da sorulan en önemli sorulardan birisidir. Bazı kurallar çerçevesinde yapılan işlemler sonucunda 4 işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Kareköklü sayılarda çarpma işleminde öncelikle sayılar karekök içerisine alınır ve çarpılır.



Örneğin; √5 ile √6 çarpımında √5.6=√30 olur.



- Kareköklü sayılarda bölme işlemi ise kareköklü sayıların her biri kök içerisine alınır ve bölünür. Örneğin, √70 / √10 = √70/10= √7 olur.



- Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işleminde en önemli detay ise kök içlerinin aynı olması gerektiğidir. Kök içleri aynı olursa işlemler kök dışındaki sayı ile devam eder. Örnek vermek gerekirse 3√6+5√6 işleminde toplama işaretinin sonucu 8√6 şeklindedir. Bu işlemden de anlaşıldığı gibi kök içlerindeki sayılar aynıdır. Sadece kök dışında yer alan sayı üzerinden toplama işlemi yapılır.



- Kareköklü sayılarda çıkarma işlemi yapılırken de toplama işlemi gibi aynı kurallar söz konusu olur. Yani kök içlerindeki sayılar aynı olmalıdır. Örneğin; 4√3-2√3 işleminin sonucu için de yalnızca kök dışındaki işlemler üzerinden devam edilir. Bu sorunun cevabı ise 2√3 şeklinde olmaktadır.