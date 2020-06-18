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    HaberlerEğitim Haberleri Karneler nasıl verilecek? Takdir teşekkür belgesi nasıl olacak? MEB açıkladı
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    18.06.2020 - 23:30 |

    Karneler nasıl verilecek? Takdir teşekkür belgesi nasıl olacak? MEB açıkladı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların bu yıl açılamaması nedeniyle öğrenciler yılı uzaktan eğitimle tamamladı. Okulların yarın kapanacak olmasından önce öğrencilerin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi. Peki karneler nasıl alınacak ve takdir teşekkür olacak mı?

    Karneler nasıl verilecek? Takdir teşekkür belgesi nasıl olacak? MEB açıkladı

    Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı. Buna göre; İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    Ayrıca, MEB, lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı' belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceğini bildirdi.

    DİPLOMALAR NASIL VERİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

    Duyuruda ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

    Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.

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