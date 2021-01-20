Kasım İsminin Anlamı Nedir? Kasım Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kasım ismine sahip olan bireyler genellikle iş yaşamını ve sosyal hayatını bir arada yürütmeyi büyük bir ustalıkla becerebilen insanlar olarak tanınırlar. Oldukça sıcak ve samimi insanlar olama özelliği barındırırlar. Kasım ismine sahip olan kişilerin en bilinin özelliklerinden biri de ailelerine oldukça bağlı olmalarıdır.



Kasım Ne Demek?



Kasım isminin taşıdığı anlam veya anlamlar pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğunu ise yeni bebek sahibi olmuş ebeveynler oluşturmaktadır. Kasım ne demek sorusunun birden fazla yanıtı bulunuyor. Bunlardan ilki "kararlı, kesin, kesici anlamları olmaktadır.

Kasım isminin diğer anlamları; " taksim eden", "ayıran"," bölen" demektir. Tüm bu anlamlarının yanında Kasım; "ezici", "ufaltıcı", "kinci", "ayı" , "yılın kış bölümü" demektir.



Kasım ismi ayrıca İslam peygamberi olan Hz. Muhammed'in küçük yaşta vefat etmiş olan Kasım B. Muhammed'e verilen isimlerden biri olmaktadır. Bu durum Kasım ismine daha da büyük bir kıymet kaymaktadır.



Kasım İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Kasım ismi Arapça kökenli ve erkek ismi olup Kur'an’da geçen bir isim olma özelliğine sahip değildir. Bir bebeğe ille de Kur'an’dan bir isim vermek yerine güzel anlamlı ve bir bebeğe konulmasında hiç bir mahsur olmayan isimlerin verilmesinde çok büyük fayda vardır. Bu bakımdan Kasım ismi, erkek bebekler için tercih edilebilecek en ideal isimler arasında yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki Kur'an’da geçen her ismi bir bebeğe vermek doğru olmayabilir.