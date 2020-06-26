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    26.06.2020 - 07:00 | | AYSEL BOZAN YILMAZ

    Kazandıran tüyolar

    Kazandıran tüyolar
    AYSEL BOZAN YILMAZ

    Sınava çok iyi hazırlansa dahi, pek çok aday sınav anında, heyecan nedeniyle normalde hiç yapmayacağı hataları yapıyor. 4 yanlış, 1 doğru cevabı götürdüğü için büyük puanlar kaybedebiliyorlar. O nedenle sınavda çok dikkatli olmak gerekiyor. Testlere göre yapılan hataları ve dikkat edilmesi gerekenleri Bilfen Liseleri bölüm başkanları şöyle sıralıyor:

    ‘Tüm şıkları okuyun’

    Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır:

    Soruyu okumaya soru kökünden başlayın. Sizden isteneni iyi anlayın, metni soruların bakış açısıyla okuyun. Soru kökündeki “yapılmamıştır” gibi olumsuz ifadelere dikkat edin.

    Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayın.

    Anlam sorularında tüm şıkları okumadan cevabı işaretlemeyin.

    Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu:

    Soruların metni uzun olabilir; dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemli.

    Soruların çözümünü yaparken işlemleri soru kitapçığına düzgün yazın. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz.

    Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: 

    Şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı, aksi takdirde soru tekrar tekrar okunmak zorunda kalınabilir.

    Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır.

    Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakın.

    Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz:

    Bir soruda birden fazla bilgi sorgulanması beklenmekte. Soruları dikkatli okuyup bilgiler arasında bağlantıyı iyi kurun.

    Grafikleri, tabloları, şekilleri dikkatlice yorumlayıp, soru kökünü iyi anlamalı ve neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalı.

    Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran:

    Adayların konu içeriklerinin detaylarını iyi bilmeleri gerekmekte. Öğrenme düzeyini ölçmek için kurgulanan sorularda çeldiriciler kuvvetli olacağından tüm seçenekler okunmadan kesinlikle cevap oluşturulmamalı.  

    Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen:

    Coğrafya sorularında harita, grafik, paragraf okuma, okuduğunu algılama ve yorumlama çok önemli.

    Sorularda doğa ve insan etkileşimine dikkat ederek olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliği dikkate alınmalı.

    YARIN: YKS’DE PUANLAMA NASIL OLACAK?

    Validen aslanla ilgili açıklamaVali Mustafa Çiftçi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.
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