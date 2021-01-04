Keziban İsminin Anlamı Nedir? Keziban Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kezban kökeni Farsçaya uzanan güzel isimler arasında yer almaktadır. Aslında birçok kişi bu ismin Türkçe olduğunu zanneder ancak Farsçadan Türkçeye yerleşmiş isimler içerisinde yer alır. Aynı zamanda tarihi açıdan da oldukça eski ve köklü bir geçmişi bulunduğunu söylemek mümkün.



Kezban Ne Demek?



Kezban birden fazla anlama gelen ve kız çocukları için kullanılan güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Günümüzde her ne kadar çok fazla değerlendirilmese bile, özellikle kırsal yerlerde ilgi gören adlar içerisinde yer alır.



- Kahya kadın

- Bir daireyi idare eden kadın

- Ev kadını, Evine ve kocasına bağlı olan kadın



Farsça üzerinden keziban isminin anlamı kelime anlamında da çevrilmek suretiyle günümüze Kezban olarak ulaşmış olan bu güzel isim, yukarıdaki anlamları itibariyle günümüzde hala değerlendiriliyor.



Kezban İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İnternetten araştırılan ve merak edilen isimlerden biri olarak Kezban öne çıkmaktadır. Türkçe sanılanın aksine Farsça kökenli olması ile beraber, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusu. Bu doğrultuda Kezban isminin Kur'an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek mümkün. Tek başına kullanılabilen Kezban ismi aynı zamanda başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlayabilir.