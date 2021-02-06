Kombinasyon Hesaplama Nasıl Yapılır? Permütasyon Ve Kombinasyon Hesaplama Formülleri



Aslında bu kombinasyon hesaplama işlemleri sırasında sadece formülün bilinmesi yeterlidir. Aynı şeklîde permutasyon için de bu durum geçerli olmaktadır.



Kombinasyon Hesaplama Nasıl Yapılır?



Kombinasyon işlemleri aslıda bilinen pek çok hayattaki durumun yansıması olarak karşılanmaktadır. Örneğin bireylerin üç tane çantası olduğu varsayıldı. Ve bu çantaların üçünü de aynı anda kaç farklı dizilişte takabilir sorusu sorulsun bu aşmada aslıdan birey tek tek eli ile saysa dahi sonucun altı olduğunu bulacaktır.



İşte bu el ile tek tek sayam ilmesine kombinasyon demektir. Aslında kombin yapmaktan akılda kalması oldukça mantıklı olmaktadır. Fakat eğer oldukça büyük sayılar gelir ise yapılması gereken nendir. İşte bu zamanda devreye kombinasyon formülü gelmektedir. Bireyler eğer formül kullanmaz ise işlemler de oldukça uzun olacaktır.



Permütasyon Ve Kombinasyon Hesaplama Formülleri Nedir?



Birçok bireyin dikkat etmesi gereken konuların başından bu iki kavram gelmektedir. Bu iki kavram genellikle el ile sayılması halinde bulunması oldukça kolay olmaktadır. Fakat tek tek sayılması hem zaman kaybıdır hem de oldukça usun sürmek6tedir. Bu durumda hem sınavlarda hem de günlük yaşamada birçok eksisi ile birlikte gelmektedir.



İlk olarak birleşim kombine etmek için ne kadar sayı var ise o kadar faktöriyel formülü kullanılır. Permütasyon ise bu faktöriyele alınan sayının permütasyon işlemine uğramış halidir. Bireyler bu iki işlemi yaparken karışıklık olmamasına oldukça dikkat etmesinde fayda vardır.