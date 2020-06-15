KPSS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim başvuru tarihleri

KPSS başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun yıllar süren eğitim öğretim hayatlarının son döneminde mesleklerini ellerine almak ve hayata adım atmak isteyen binlerce genç KPSS sınavı ile devlet memuru veya öğretmen olarak devlet kadrosu alabilmek için her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda ter döküyor. Sınav başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adyalar KPSS sınav tarihleri ve başvuruların alınacağı tarihleri araştırıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.