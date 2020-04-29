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    HaberlerEğitim Haberleri KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman?
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    29.04.2020 - 13:03 |

    KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman?

    Corona virüs bazı sınavların ertelenmesine neden oldu. Bu sınavlardan biri de KPSS... Sınavların ertelenmesiyle birlikte başvuru tarihleri de nasibini aldı. Memur adayları 'KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman?' diye soruyor.

    KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman?

    Corona virüsü nedeniyle KPSS sınavı ve başvuruları ertlendi.. Mecburen ÖSYM sınav takvimi revize edildi. Şimdi yüz binlerce kişi başvuru tarihlerini araştırıyor ve 'KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman?' sorularına cevap arıyor.

    KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    KPSS başvuruları başlamış değil, tarih konusunda da yeni bir açıklama gelmedi.

    SINAV NE ZAMAN?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek. 

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