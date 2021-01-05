KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Tercihler nasıl yapılır?

KPSS tercihleri için son günlerin içine girilmiş durumda... Bir kuruma atanmak isteyen binlerce kişi başvuruları yaptı yapmaya da devam ediyor. Kimileri sonuç tarihini araştırırlen kimileri de tercihlerin nasıl yapılacağını sorguluyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.