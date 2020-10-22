Küpün Kaç Ayrıtı, Köşesi Ve Kenarı Vardır? Kısaca Küpün Özellikleri

Bütün ayrıtlarının eşit olması ile beraber küpler bir dikdörtgenler prizmasıdır. Sunduğu pek çok farklı özellik ile geometri açısından büyük öneme sahiptir. En güzel küp örneklerinden biri oyunlarda kullanılan zardır.

Küpün Kaç Ayrıtı, Köşesi ve Kenarı Vardır?

Küp şeklinin en büyük özelliği bütün ayrıt ve köşe ile kenarlarının birbirine eşit olmasıdır. Defter üzerine çizilirken iki tane kare şeklin iç içe eklenmesi ile uçlarının birleştirilmesi üzerinden hazırlanabilmektedir. Bu doğrultuda küpün ayrıt ve köşesi ile kenarlarının şu sayıları üzerinden ele alındığını söylemek mümkün;

- Küpün 12 ayrıtı bulunmaktadır.

- Küpün 6 kenarı bulunur.

- Küpün 8 köşesi yer alır

Ayrıca küpün karşılıklı yüzleri birbirine paraleldir ve alan açısından da aynıdır. Aslına bakılırsa 6 tane kenarı bulunurken tüm kenarlar hem uzunluk ölçüleri hem de alan noktasında benzerdir. Ayrıca 6 kenarı üzerinden ele alınan köşegen uzunlukları da yine birbirine eşittir.

Bir köşegenden çekmiş olan ayrıtları prizmanın boyutları denmektedir. Küpün boyutları aynı zamanda en, boy ve yükseklik üzerinden ele alınır. Bu doğrultuda alan hesaplaması yapılırken bir kenarına denirse a, 6a² ile alanı ifade etmek mümkün.

Bu konuda küpün bir yüzeyinin alanı ise Alan = a x a = a² şeklinde ifade edilir. Küp farklı boyutlar üzerinden ele alınabilir. Burada önemli olan köşe ve kenar ile ayrıtlarının her daim birbirine eşit olmasıdır. Nereden bakılırsa bakılsın her kısmı eşit olan bir geometrik şekil olarak öne çıkıyor.