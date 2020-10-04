Küresel Isınmanın Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Dünyada sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olan gazlar, %30-70 su buharı, %4-9 metan, %9-26 karbondioksit ve %3-7 oranında ozondur.



Küresel Isınmanın Nedenler

● Ulaşım: Şehir içinde dolaşan araçların artması ve fosil yakıtların tüketimindeki artış küresel ısınmayı hızlandırıyor. Fosil yakıtlar, hava ve su kirliliğine neden olur. Bu gazların en önemli özelliği, küresel ölçekte ısının artmasına neden olması ve ısıyı atmosfer içinde tutmasıdır.

● Sanayileşme: Endüstrileşmenin hızlı bir şekilde artması sonucunda karbon emisyonu artıyor ve küresel ısınma hızlanıyor.

● Ağaç kesimi: Ülkemizde ve dünyadaki ağaçlar, sanayi alanları inşa etmek, çiftçiliğe uygun arazi alanları oluşturmak, konut ve otel yapmak için kesiliyor. Ağaçların ekolojiye çok büyük katkısı vardır. Yeşil alanların yok edilmesi, hava kirliliğine yol açıyor.

● Hayvancılık: Hayvanların tükettiği yeşillikler ve hayvanların tüketebileceği yeşilliklerin yok edilmesi küresel ısınmaya hız kazandırır. Aynı zamanda hayvanların doğaya bıraktığı atıklar da çevre kirliliğine neden olur. Endüstriyel hayvancılık için kullanılan ilaç ve kimyasallar küresel ısınmaya neden olur.

● Endüstriyel Çiftçilik: Organik tarım yerine endüstriyel tarımın tercih edilmesinin nedeni çok daha karlı ve kolay olduğundan dolayıdır. Tarımda kullanılan ilaçlar, tarım alanlarının tahrip olmasına ve gezegendeki sıcaklığın artmasına neden oluyor.

● Tüketim Çılgınlığı: Tüketimi karşılamak için her gün yüzbinlerce ürün üretiliyor. İnsanların beklentilerini karşılamak için üretilen bu ürünlerin üretim aşamasında harcanan kaynaklar, sera gazı emisyonunun %60’ını oluşturuyor.

Küresel Isınmanın Sonuçları



Küresel ısınma pek çok sorunu beraberinde getirir. Küresel ısınmanın yol açtığı sorunlar arasında, buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, fırtına, sel, yağmurlarda sağanak yağış miktarının artması, tunçların erimesi, kuraklık ve buharlaşmadır. Tüm bunlar, ilerleyen zamanlarda doğada dengesizlikler meydana gelmesine neden olur.



Küresel Isınma Nasıl Önlenir?



Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için içinde bulunduğumuz dünyayı daha doğru kullanmamız gerekiyor. Küresel ısınmayı önlemek için olabildiğince toplu taşıma araçlarını kullanmak gerekir. Aynı zamanda çevreyi temiz tutmak ve gerektiği kadar tüketim yapmak, tarım ve hayvancılık işlerinde ilaç kullanımını azaltmak gerekir. Parfüm ve deodorant kullanımı da küresel ısınmayı hızlandıran etkenler arasında yer alıyor.



Küresel ısınma sonucunda mevsimler değişiyor ve yapış düzensizlikleri ortaya çıkıyor. Mevsimlerin ve doğanın dengesinin bozulması küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle herkes kendi üzerine düşen görevi gerçekleştirerek doğaya katkıda bulunmaya çalışmalıdır. Tek bir araç içinde bir kişi seyahat ederek egzozdan çıkan duman miktarını arttırmaktansa toplu taşıma araçlarını ve elektrik ile çalışan araçları kullanmaya gayret göstererek küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunabilirsiniz.