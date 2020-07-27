Kurtuluş Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Türkiye açısından Kurtuluş Savaşı, Misak-ı Milli sınırları içerisinde kalan toprakları düşman ordularına karşı korumak için verilmiştir. Ülkemiz tüm işgalci kuvvetlere karşı mutlak zafer kazanmış ve hemen akabinde Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Kurtuluş Savaşının Tarihi

Resmi kaynaklara göre Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerinin İzmir'i işgal etmesiyle başlamıştır. Bazı kaynaklar ise savaşın başlangıç tarihi olarak Atatürk'ün Samsuna çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919 tarihini vermektedir. Savaş toplamda 3 yıl sürmüş ve 11 Ekim 1922'de sona ermiştir. Resmi ateşkes ise 24 Temmuz 1923 tarihinde yapılmıştır.

Kurtuluş Savaşının Nedenleri Nelerdir?

Her savaşta olduğu gibi Kurtuluş Savaşında da ülke bazında farklı amaçlar ve gerekçeler var idi. Rusya için sıcak denizlere inmek için Tür topraklarının işgal edilmesi şarttı. Bununla birlikte Yunanistan, İngiltere ve Fransa ise Osmanlı Devletinden arta kalan toprakları aralarında paylaşmak için bu savaşı başlattı.

Türkiye açısından da birçok farklı gerekçe olsa da asıl amaç işgal kuvvetlerinin tamamını ülkeden çıkarmaktı. Bu açıdan aynı zamanda bir bağımsızlık mücadelesi de olan Kurtuluş Savaşı daha çok işgalci kuvvetlere karşı bir savunma savaşıydı.

Kurtuluş Savaşının Önemi Nedir?

İlk işgal hareketinden resmi ateşkese kadar toplam 4 yıl süren Kurtuluş Savaşı sadece ülkemiz açısından değil dünya tarihi ve ülkeleri açısından da son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. En başta işgalci kuvvetler ve diğer Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya Türkler için bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu mesajı verilmiştir.

Savaştan mutlak zafer ile ayrılmamız sömürge altındaki diğer ülkeler ve milletler için de bir feyz kaynağı ve büyük bir örnek oluşturmuştur. Başta Cezayir olmak üzere birçok ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık mücadelesini örnek alarak kendi mücadelelerini başlatmış ve bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Milletlerin kaderlerini tayin etme hakkı da bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir.

Milli Mücadele sadece ülkeler açısından değil millet ve insan yönüyle de önemli sonuçlara sahne olmuştur. Türk Milletinin son çare olarak gördüğü bu savaştan zaferle ayrılması 'Hasta Adam' olarak tanımlanan bir imparatorluğun hemen ardından yepyeni bir cumhuriyetin kurulmasında öncü rol oynamıştır. Ülke çapında yeniden elde edilmiş olan birlik ve beraberlik duygusu günümüze kadar