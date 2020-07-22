Kutadgu Bilig Nedir, Özellikleri Nelerdir? Kutadgu Bilig Konusu, Anlamı Ve Özeti

Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış bir eserdir. Çalışmada kahramanlar hukuk, adalet ve politikadan bahsediliyor. Karahanlılar zamanında yazılan eser, Karahanlılar hükümdarı Buğra Han'a takdim edilmiştir. Eser içerisinde binlerce beyit bulunmaktadır.

Kutadgu Bilig Nedir?

Kutadgu Bilig; mutlu bilgi anlamına gelmektedir ve içerisinde beyitler bulunan bir eserdir. Mutluluğun, devlet olma bilgisinin ve devlet yönetimi bilgisinin anlamına gelen çalışma, Balasag'da Yusuf Has Hacip tarafından yazılmaya başlandı. 1069-1070 yılında Doğu Türkistan'daki Kasgar şehrinde tamamlandı ve Doğu Karahanlı Tavgaç Ulug Buğra Kara Han’a takdim edildi.

Kutadgu Bilig Nedir Özellikleri Nelerdir?

Kutadgu Bilig birçok özelliği içinde barındırmaktadır.

11.yy da yazılmıştır ve yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.

Eser didaktik bir yapıda ortaya konmuştur.

İçerisinde 6645 beyit bulunmaktadır.

Eser içinde birçok yerde insanların nasıl mutlu olacağına dair bilgiler verilmiştir. Ayrıca öğüt vererek yapılan anlatımlar sayesinde akılda kalmayı başarmıştır.

Karahanlı Türkçesi ile yazılmış bir eserdir.

Kutadgu Bilig Konusu

İnsan merkezli olan bu çalışma, hem bireysel hem de toplum olarak yaşayan insanları iyi bir politika ile yönetmenin ve dünya ile ahirette bir mutlu olmanın yollarını gösterir. Bu, sembolik isimler verilen dört ana isim arasındaki diyaloglar kullanılarak yapılır. Bu çalışmada iddia edilen dört kişilik, dört farklı fikir ve görevi temsil etmektedir. Bunlardan Küntogdi yasayı ve adaleti, Aytoldi vezir görevi ile mutluluğu, Aytoldi'nin oğlu akıl ve bilimi ve Aytoldi'nin diğer oğlu Odgurmus ise geleceği temsil eder.

Kutadgu Bilig Anlamı

Kutadgu Bilig, “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir. Eser içerisinde her iki âlemde de mutlu olmanın yolları anlatılmaktadır.

Kutadgu Bilig Özeti

Çalışmada, bireylerin ve toplumların hem dünyada hem de ahirette nasıl mutluluk elde edeceği sembolik bir dilde açıklanmaktadır. Adalet, mutluluk, akıl ve kader gibi kavramlar bazı karakterlerle şekillenir.

Kutadgu Bilig'in yazımının amacı sanat yapmak değil, faydalı olmaktır. Bu nedenle İslami Dönem içinde Türk edebiyatının sahip olunan ilk didaktik (öğretici) çalışmadır. Eser, Türk kültür ve edebiyat tarihindeki ilk siyaset olarak kabul edilir. Çünkü devlet adamlarının ne tür bir politika izlemesi gerektiğini açıklar. Yusuf Has Hacip, konuşma sanatlarına, özellikle benzetmeye bol yer vermiştir. Kutadgu Bilig ayrıca deyimler, atasözleri ve aforizmalar açısından da zengin bir eserdir.