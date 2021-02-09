Kvkk Nedir, Kimleri Kapsar? İnternet Sitelerinde Yer Alan Kvkk Kanunu Ne İşe Yarar?

Bir kanun olarak da nitelenebilecek KVKK, özellikle internet üzerinden bireysel bilgiler noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu konuda kişisel hakları koruyabilmek ve nelere sahip olduğu anlaşılabilmesi için, KVKK nedir mutlaka bilinmelidir.

KVKK Nedir?

Uzun adıyla KVKK, kişisel verilerin koruma kanunu biçiminde ifade edilir. Bu sürecin etkin şekilde devam edebilmesi ve hakların korunması adına, devlet tarafından ele alınan koruma sistemidir. 7 Nisan 2016 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren KVKK, kişisel verileri koruma noktasında büyük bir öneme sahip hale geldi.

KVKK Kimleri Kapsar?

Temel hak ve özgürlüklerin koruma noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her biri KVKK dahilinde yer alır. Bu doğrultuda kişisel verilerin işlenmesi ile beraber aynı zamanda özel hayatın gizliliği bu süreç içerisinde yer alır. Bunlar temel hak ve özgürlükler olarak ön plana çıkar. Böylece internet üzerinden ya da dijital dünyadaki pek çok farklı konu hakkında, firmalar bu kanuna uymak mecburiyetindedir. Sadece firmalar değil aynı zamanda pek çok uygulama, yine bu kanun nezdinde kişisel hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüğü taşır.

İnternet Sitelerinde Yer Alan KVK Kanunu Ne İşe Yarar?

Adından da anlaşılacağı üzere kişisel bilgiler KVKK bünyesinde koruma altında yer alır. Böylece kişisel veriler 3. kişiler tarafından herhangi bir biçimde kullanılamaz. Eğer bu durum gerçekleşirse o zaman kanun nezdinde ciddi yükümlülükler ortaya çıkar. Hiç kimsenin özel bilgileri ve diğer bilgiler herhangi bir şekilde, izin alınmadan kullanılamaz.