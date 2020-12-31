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    31.12.2020 - 07:24 |

    L İle Eşya İsimleri: L Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    İlk harfi L olan eşyaların başında Laptop geliyor. Laptop, evlerde, iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında en çok kullanılan elektronik eşyalardan biridir. Bunun dışında ''Lamba'' da l ile eşya isimleri listesinde yer alıyor. L harfi ile başlayan eşyalar hangileri? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    L İle Eşya İsimleri: L Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    İlk harfi L olan diğer lamba çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: ''Lüks Lambası'' ve ''Led Lamba''

    L Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Lavabo:

    Bulaşık ve el yıkamak için duvara monte edilen mini küvetlere lavabo denir. Her mutfakta, tuvalette ve banyoda bulunur.

    Lastik:

    Otomobil tekerleklerine kısaca lastik denir. İç lastikli ve iç lastiksiz olmak üzere iki çeşidi vardır.

    Limon Sıkacağı:

    Salatalarda ve çorbalarda ta da limonata yapmak için kullanılan mutfak gerecidir.

    Lir:

    İnsanlık tarihinde en eski enstrümanlardan biridir. Birçok kaynakta ilk lirin M.Ö 10. yüzyılda icat edildiği yazar.

    Lam:

    Lam, laboratuvarlarda gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları incelemek için kullanılan mikroskobun camıdır.

    Lamel:

    Lamel ise ince bir cam olan kamın zarar görmesini önler. Aynı zamanda incelenen canlının çok daha net görülmesini sağlar.

    Labut:

    Bowling oyununda topla düşürülmeye çalışılan ve genelde plastikten yapılan malzemelerdir.

    Lobut:

    Ön ve arka kol kasları çalıştıran, ağırlıkları ayarlanabilen bir fitness aletidir.

    L harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Lavabo pompası, Lastik şerit makinesi, Levye ve Lizöz.

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