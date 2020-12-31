L İle Eşya İsimleri: L Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
İlk harfi L olan eşyaların başında Laptop geliyor. Laptop, evlerde, iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında en çok kullanılan elektronik eşyalardan biridir. Bunun dışında ''Lamba'' da l ile eşya isimleri listesinde yer alıyor. L harfi ile başlayan eşyalar hangileri? İşte, merak edilen tüm detaylar.
İlk harfi L olan diğer lamba çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: ''Lüks Lambası'' ve ''Led Lamba''
L Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Lavabo:
Bulaşık ve el yıkamak için duvara monte edilen mini küvetlere lavabo denir. Her mutfakta, tuvalette ve banyoda bulunur.
Lastik:
Otomobil tekerleklerine kısaca lastik denir. İç lastikli ve iç lastiksiz olmak üzere iki çeşidi vardır.
Limon Sıkacağı:
Salatalarda ve çorbalarda ta da limonata yapmak için kullanılan mutfak gerecidir.
Lir:
İnsanlık tarihinde en eski enstrümanlardan biridir. Birçok kaynakta ilk lirin M.Ö 10. yüzyılda icat edildiği yazar.
Lam:
Lam, laboratuvarlarda gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları incelemek için kullanılan mikroskobun camıdır.
Lamel:
Lamel ise ince bir cam olan kamın zarar görmesini önler. Aynı zamanda incelenen canlının çok daha net görülmesini sağlar.
Labut:
Bowling oyununda topla düşürülmeye çalışılan ve genelde plastikten yapılan malzemelerdir.
Lobut:
Ön ve arka kol kasları çalıştıran, ağırlıkları ayarlanabilen bir fitness aletidir.
L harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Lavabo pompası, Lastik şerit makinesi, Levye ve Lizöz.