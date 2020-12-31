L İle Eşya İsimleri: L Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

İlk harfi L olan diğer lamba çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: ''Lüks Lambası'' ve ''Led Lamba''



L Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Lavabo:



Bulaşık ve el yıkamak için duvara monte edilen mini küvetlere lavabo denir. Her mutfakta, tuvalette ve banyoda bulunur.



Lastik:



Otomobil tekerleklerine kısaca lastik denir. İç lastikli ve iç lastiksiz olmak üzere iki çeşidi vardır.



Limon Sıkacağı:



Salatalarda ve çorbalarda ta da limonata yapmak için kullanılan mutfak gerecidir.



Lir:



İnsanlık tarihinde en eski enstrümanlardan biridir. Birçok kaynakta ilk lirin M.Ö 10. yüzyılda icat edildiği yazar.



Lam:



Lam, laboratuvarlarda gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları incelemek için kullanılan mikroskobun camıdır.



Lamel:



Lamel ise ince bir cam olan kamın zarar görmesini önler. Aynı zamanda incelenen canlının çok daha net görülmesini sağlar.



Labut:



Bowling oyununda topla düşürülmeye çalışılan ve genelde plastikten yapılan malzemelerdir.



Lobut:



Ön ve arka kol kasları çalıştıran, ağırlıkları ayarlanabilen bir fitness aletidir.



L harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Lavabo pompası, Lastik şerit makinesi, Levye ve Lizöz.