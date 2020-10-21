Lale Devri Nedir? Lale Devri İle Hangi Yenilikler Gelmiştir?

Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden en ilgi çeken dönemlerden biridir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olarak kayıtlara geçmiştir.



Lale Devrinin İsimlendirilmesi



Zevk ve sefa devri olarak bilinen lale devri adını o dönemde İstanbul'da yetiştirilmiş olan ve zamanla ünü bütün dünyaya yayılmış olan lale çiçeklerinden alması, sonraki dönemde olmuştur. Lale devri Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu isimle anılmamıştır.



Yahya Kemal ve yakın arkadaşı Ahmet Refik Altınay sohbet ettikleri sırada III. Ahmet'in veziri ile beraber o devirdeki yaşam biçimini değiştirme çalışmalarına Lale Devri olarak isim vermişlerdir. Ahmet Refik sonrasında bu dönemi anlatan ir kitabına Lale Devri ismini vermesi ile dönemin isimlendirilmesi gerçekleşmiştir.



Lale Devri Dönemine Ait Eserler



Sultan III. Ahmet'in sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışması sonucunda bu dönemde sanata ve topluma özgün bir anlayış getirilmiştir. Topkapı Sarayında ve Yeni Camii'de kütüphane, Ayasofya'da Sultan III. Ahmet Çeşmesi ve buna ek olarak İstanbul'un su ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile Deryayı Sim isimli bir su bendi inşa ettirmiştir. Bunların dışında yıllar içerisinde birden fazla cami ve çeşme inşa ettirmiştir.



Lale Devrindeki Yenilikler



1. Paris, Viyana, Londra gibi başkentlere geçici elçilik heyetleri yollanarak Avrupa'yı daha yakın olarak tanıma fırsatı sağlanmıştır.

2. İbrahim Müferrika ve Said Efendi matbaayı Avrupa'dan Osmanlı topraklarına getirmişlerdir.

3. Çiçek aşısı ilk kez bu dönemde uygulanmıştır.

4. Yangınlara müdahale edebilmek amacı ile yeniçerilerden oluşan bir Tulumbacılar isimli itfaiye ocağı kurulmuştur.

5. Çini atölyeleri bu dönemde açılmıştır.

6. Kağıt fabrikası açılarak kağıt üretimine başlanmıştır.

7. Bu dönemde sanat alanında en önemli kişi olarak Levni sayılabilir. Dönemin en büyük nakkaş ustasıdır.

8. Lale Devri'nde Çeviri Konseyi açılarak Türk tarihinin ilk çeviri çalışmalarını yapan konsey enstitüleşmesi gerçekleşmiştir.

9. Askeri, eğitim, sosyal alan gibi bir takım konularda Batılı anlamda yenilikler gerçekleşmiştir.



Dönemin Sonu



Halkın büyük çoğunluğu çok zor şartlar altındayken İstanbul'da bazı devlet büyükleri oldukça rahat bir hayat sürdürerek eğlenceye düşkün olmaları bazı huzursuzluklara sebebiyet vermiştir. İran savaşında Sultan'ın kaleleri para karşılığında satması söylentisi ile halk Sultan'ı sefere çıkmasını ister. III. Ahmet ise göstermelik bir sefer düzenler. Akşam saatlerinde ise saraya geri dönmesi ile bu durum bardağı taşıran son damla olmuştur. Tellak olan Patrona Halil isyanı ile Damat İbrahim Paşa idam edilmiştir ve Padişah III. Ahmet tahttan indirilerek onun yerine I. Mahmud geçmiştir.