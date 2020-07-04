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    04.07.2020 - 20:02 |

    Latince Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Latinceyi konuşmayı öğrenmek kadar rakamları da öğrenip, söyleyebilmek önemlidir. Latince her ne kadar popüler bir dil olmasa da sağlık biliminde sıklıkla kullanıldıkları için özellikle sayıların bilinmesinde fayda vardır. Fransızca ve İngilizce gibi birçok sayıların kökeni Latince olduğundan Latince sayıları okuyup, yazmada zorluk çekmezsiniz. Latince sayıların nasıl yazıldığını ve Türkçe nasıl okunduğunu sizler için derledik.

    Latince Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Bazı kitaplarda ve internette sıklıkla karşılaştığınız “mono, di, tri, tetra, penta…” gibi sayılar aslında Latince değildir. Daha ziyade Yunanca ve Latince karışımıdır. Organik kimya ders kitaplarında bu sayıların kullanıldığını görebilirsiniz. Latincede de diğer diller ve Türkçede olduğu gibi yirmiye kadar olan rakamları ve yüze kadar onluk sayıları öğrenmeniz yeterlidir. Yirmiden sonra hangi rakamı yazacaksanız/söyleyecekseniz önce onluk rakamı sonra birler basamağındaki sayıyı söylüyorsunuz.

    Latince Sayılar Nasıl Yazılır?

    0 = Nulla 1 = Unus/ unum 2 = Duo 3 = tres 4 = kuattur
    5 = Quinque 6 = sex 7 = septem 8 = Octo 9 = Novem
    10 = Decem 11 = Undecia 12 = Duodecim 13 = Tredecim 14 = Quatuordecim
    15 = Quindecim 16 = Sedecim 17= Septendecim 18 = Decem et octo 19= Undeviginti
    20 = Viginti 30 = Triginta 40 = Quadragínta 50 = Quinquaginta
    60 = Sexaginta 70 = Septuaginta 80 = Octoginta 90 = Nonaginta 100 = centum

    Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    0 = nulla 1 = unus 2 = duo 3 = tres
    4 = kuattr 5 = kuink(ı) 6 = seks 7 = seeptem
    8 = ookto 9 = noovim 10 = deeçem 11 = uundeça
    12 = duodeçimm 13 = tredeçimm 14 = kuatuvardeçimm 15 = kuindeçimm
    16 = sideçimm 17 = siptindeçimm 18 = deçim etokto 19 = undevicinti
    20 = viijinti 30 = trijiinta 40 = kuadrjiinta 50 = kuinkajiinta
    60 = seksajiinta 70 = septuajiinta 80 = ooktojiinta 90 = nonajiinta
    100 = kentumm

    100’e kadar Latince Sayıları Yazma ve Okuma

    Latince sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 20’ye kadar olan sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz.

    21 = Viginti unus = viijinti unus 32 = Triginta duo = triijinta duo
    43 =Quadraginta tres = kuadrjiinta tres 54 = Quinquaginta quattuor = kuinkajiinta kuattr
    65 =Sexaginta quinque = seksajiinta kuink(ı) 76 = Septuaginta sex = septuajiinta seks
    87 =Octoginta septem = ooktojiinta seeptem 98 =Nonaginta octo = nonajiinta ookto

    Gördüğünüz gibi önce onluk sayıyı yazıyorsunuz daha sonra birler basamağındaki sayıyı ekleyerek, istediğiniz sayıyı oluşturuyorsunuz. Bunun için özellikle birler basamağındaki sayıların ve yüze kadar onluk sayıların (10, 20, 30 gibi) Latince yazılış ve okunuşlarını iyi öğrenmeniz gerekiyor.

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