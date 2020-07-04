Latince Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Bazı kitaplarda ve internette sıklıkla karşılaştığınız “mono, di, tri, tetra, penta…” gibi sayılar aslında Latince değildir. Daha ziyade Yunanca ve Latince karışımıdır. Organik kimya ders kitaplarında bu sayıların kullanıldığını görebilirsiniz. Latincede de diğer diller ve Türkçede olduğu gibi yirmiye kadar olan rakamları ve yüze kadar onluk sayıları öğrenmeniz yeterlidir. Yirmiden sonra hangi rakamı yazacaksanız/söyleyecekseniz önce onluk rakamı sonra birler basamağındaki sayıyı söylüyorsunuz.



Latince Sayılar Nasıl Yazılır?



0 = Nulla 1 = Unus/ unum 2 = Duo 3 = tres 4 = kuattur

5 = Quinque 6 = sex 7 = septem 8 = Octo 9 = Novem

10 = Decem 11 = Undecia 12 = Duodecim 13 = Tredecim 14 = Quatuordecim

15 = Quindecim 16 = Sedecim 17= Septendecim 18 = Decem et octo 19= Undeviginti

20 = Viginti 30 = Triginta 40 = Quadragínta 50 = Quinquaginta

60 = Sexaginta 70 = Septuaginta 80 = Octoginta 90 = Nonaginta 100 = centum



Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı



0 = nulla 1 = unus 2 = duo 3 = tres

4 = kuattr 5 = kuink(ı) 6 = seks 7 = seeptem

8 = ookto 9 = noovim 10 = deeçem 11 = uundeça

12 = duodeçimm 13 = tredeçimm 14 = kuatuvardeçimm 15 = kuindeçimm

16 = sideçimm 17 = siptindeçimm 18 = deçim etokto 19 = undevicinti

20 = viijinti 30 = trijiinta 40 = kuadrjiinta 50 = kuinkajiinta

60 = seksajiinta 70 = septuajiinta 80 = ooktojiinta 90 = nonajiinta

100 = kentumm



100’e kadar Latince Sayıları Yazma ve Okuma



Latince sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 20’ye kadar olan sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz.



21 = Viginti unus = viijinti unus 32 = Triginta duo = triijinta duo

43 =Quadraginta tres = kuadrjiinta tres 54 = Quinquaginta quattuor = kuinkajiinta kuattr

65 =Sexaginta quinque = seksajiinta kuink(ı) 76 = Septuaginta sex = septuajiinta seks

87 =Octoginta septem = ooktojiinta seeptem 98 =Nonaginta octo = nonajiinta ookto



Gördüğünüz gibi önce onluk sayıyı yazıyorsunuz daha sonra birler basamağındaki sayıyı ekleyerek, istediğiniz sayıyı oluşturuyorsunuz. Bunun için özellikle birler basamağındaki sayıların ve yüze kadar onluk sayıların (10, 20, 30 gibi) Latince yazılış ve okunuşlarını iyi öğrenmeniz gerekiyor.