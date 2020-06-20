LGS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Bugün büyük bir heyecanla ve alınan aşırı önlemlerle LGS sınavı gerçekleşti. Tedbirler en üst seviyeye çıkarken corona virüs nedeniyle öğrentmen sayısı da iki katına çıktı. Sınav sonrası merakla beklenen LGS soru ve cevaplar yayımlanırken sıra sonuçlara geldi. Binlerce öğrenci 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye sormaya başladı. İşte detaylar...
Corona virüs nedeniyle LGS'nin nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusuydu. Hem öğrenciler hem de veliler büyük bir heyecan yaşıyordu. Bugün 09.30 itibarıyla LGS sınavı başladı, 12.30'da da sona erdi. Sınav sonrası en çok merak edilen konu soru ve cevaplar ile sonuçlardı. MEB öğrencileri çok fazla bekletmeden LGS soru ve cevaplarını yayımladı. Şimdi sıra geldi LGS sonuçlarına... Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanacak. Sınav kitapçıkları ise 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek.
SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
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