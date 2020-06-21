LGS’de belirleyici Matematik olacak

LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınavla Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere gözde devlet liseleriyle yabancı ve özel okullara öğrenci alınacak. O nedenle sınav, öğrenciler için çok önemliydi. Öğrenciler, aylar hatta yıllardır hazırlandıkları sınavda Matematik’te çok zorlanırken uzmanlara göre de Matematik zordu, Türkçe’de de eleyici nitelikte sorular vardı. Genel yorumlara göre sorular müfredata uygun olarak hazırlanmış ve MEB’in her ay yayınladığı deneme sınavlarıyla benzerlik gösteriyordu. Derslere göre öne çıkan yorumlar ise şöyle:

Türkçe ayırt ediciydi

Sevinç Eğitim Kurumları: Görsel yorumu ile sözel mantık kazanımlarının birleştirilerek verildiği sorular göze çarpmakta. Sorularda MEB’in üstünde durduğu, soruyla birlikte gerekli öncülü verme üslubu da dikkat çekti. Yine görsel ve güncel hayatla ilişkilendirilebilecek sorular bu sınavda da yer aldı. Sorular orta zorluktaydı.

Bilfen Ortaokulları: Sorular, öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekildeydi. Özellikle A kitapçığı 1, 10 ve 12. sorular, Türkçe sınavı için eleyici nitelikte. Sorular, öğrencilerin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmekte. Sınav, okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisini aktif olarak kullanabilen, kelime hazinesi zengin öğrencilerin fark yaratacağı nitelikteydi.

Matematik çok zorladı

GEN Koleji: İlk dönem konularından birden fazla kazanımla ilgili seçici sorular bulunmakta. İyi okuma, doğru anlama, doğru yorum yapma ve işlem becerisi gerektiren ve öğrencilere zaman sorunu yaşatacak sorulardı. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, renkli görsellerle zenginleştirilmiş analiz ve sentez becerisi isteyen, örnek sorularla ilişkilendirilmiş yapıdaydı. 4 soru kolay, 6 soru zorlayıcı, kalan sorular ise ortanın üzerindeydi; özellikle 2 tanesi çok yoğun işlem gerektirmekteydi. Sınavın belirleyicisi Matematik olmuştur.

Fen görsel içerikliydi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji: Sorular bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelikti. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular vardı. Bitkilerde çiçek organlarına genlerin etkisinin sorgulandığı tablo sorusu, deney tüpündeki bileşiğin ısıtılarak kibrit alevinin parladığını gözlemlediğimiz soru ve bezelyelerin tohum şekillerinin sorgulandığı kontrollü çaprazlama sorularının çeldiricileri güçlüydü.

Okuduğunu anlayan öne çıkacak

Diğer dersler için Sevinç Eğitim Kurumları’nın yorumları şöyle:

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Bilgi, kavram ve daha çok yorum ağırlıklı sorulardı. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3, Milli Mücadele’den 4, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden 3 soru yer aldı. Seçeneklerde çelişki yaratacak cümle ve kelime bulunmamakta. Orta düzeyde bir sınavdı.

İngilizce: Sorular MEB’in belirlediği, ilk 5 üniteden soruldu. Ağırlıklı olarak “Friendship” ünitesinden 3’er soru, kalan ünitelerden birer, ikişer soru geldi. Sorular gramer yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ölçen ve grafik sorularından oluşmakta. Sınavda 3 adet olumsuz köklü ve 1 adet sarmal yapıda soru vardı. Kolay bir sınavdı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Sorular orta zorluktaydı. Ağırlıklı olarak bilgi değil yorum sorularına yer verilmiş. Geçen yıla göre paragraf soruları uzun tutulmuş. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış. Kavram sorularına yer verilmiş.