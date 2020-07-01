LGS’de hatalı soru iddiası

LGS Matematik testindeki bir soruyla ilgili tartışmalar sürüyor. Soruda kenar uzunluğunun santimetre (cm) olarak belirtilmemesi nedeniyle kimi öğrencilerin ilgili birimi kilometre (km) olarak alıp başka bir şıkka ulaştığı iddia ediliyor. MEB, itiraz dilekçesiyle başvuran velilere “Hata ya da eksiklik yok” dedi ancak tartışmalar dinmiyor.













İtiraz süresi bitti



Sorulara resmi olarak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının MEB’in internet adresinde yayınlanmasından itibaren 5 iş günü içinde yapılabiliyor. Dava açma süresi de 10 gün. Yani her ikisi için de süre bitti. Dava açanlar var mı, varsa ne zaman sonuçlanır bilinmiyor. Ancak soruya itirazlar sürüyor. Velilerden gelen yorumlara göre, dikdörtgenin uzun kenarının uzunluk cinsi km olarak alındığında cevabın A şıkkı olduğu iddia ediliyor ve “Soruda kenarların uzunluğunun hangi cinsten alınacağı belirtilmemiştir. 5’in ve 2’nin tam sayı kuvvetleri dediği için üsleri negatif almakta bilimsel olarak herhangi bir engel yoktur. Soru ifade itibariyle gayet net ve açıktır. Bu çözüm 8. sınıf Köklü ve Üslü ifadeler kazanımlarına uygundur” deniliyor.



‘Farklı anlamlara açık’



Konuyla ilgili görüş aldığımız İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, soruda sözel anlatımın eksik olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Soru metninde yer alan afişin kenar uzunluklarının da cm cinsinden 2’nin ve 5’in bir tam sayı kuvveti olması istenmiş ancak soruda vurgulaması gereken cm türünden ifadesi bulunmadığından soru metin gücü olarak zayıf kalmış ve adayların farklı anlamalarına neden olabilecek bir açık kapı oluşmuş. Burada cm vurgusu yapılmadığı için birimler arasında dönüştürme yapılarak 1000 veya bundan daha büyük olan 1024 cevabı bulunabilir. Soruda afişin uzunluklarında birim vurgusu yapılmadığı ve en fazla değerin istenmesi nedeniyle cevabın 1024 olduğu düşünülebilir. Bu cevap da seçeneklerde yoktur.”



“Birimin cm olduğu düşünülecek olursa da cevap tabii ki 800 bulunmaktadır” diyen İrday, 1000 cevabını bulanlarla ilgili şu detaya dikkat çekiyor: “Bu adayların büyük bir kısmının birim çevirmesi yaparak 1000 cevabını bulduğunu değil, sorunun üst metnindeki kare ifadesini dikkate almadan çözdüğünü ve yanlış çözümle 1000’i bulduğunu bilmekteyiz. Tabii çok az sayıda öğrencinin de birim çevirmesi yaparak 1000 veya 1024 cevabını bulması mümkün.”



İrday, MEB’in bu soru için iki alternatifi bulunduğunu kaydediyor. “Birincisi sorunun cevabını 800 vermek, ikincisi ise soru iptal edilerek Matematik testinin 19 soru olarak değerlendirilmesidir” diyen İrday, kesinlikle cevabın 1000 olacak şekilde değiştirilmesinin alternatif olmadığının altını çiziyor.



İrday, MEB’in ve ÖSYM’nin tartışmalı sorularla ilgili genel uygulamasını şöyle özetliyor: “Sözel metnin eksikliğinden veya zayıflığından doğan farklı anlaşılmalara neden olan sorularda adayların verdiği cevaplar arasında ciddi bir ayrışma yoksa yani bu sorunun cevabı için adayların yarısı 800, yarısı da 1000 demişse MEB soru iptaline gitmemekte. Sınırlı sayıda aday için farklı anlaşılma varsa iptal gerçekleşmemekte. Sözel metnin yetersiz oluşu yanında soruda başka bir kusur da bulunması durumunda soru iptal edilmekte.”