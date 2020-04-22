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    HaberlerEğitim Haberleri LGS'ye ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı
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    22.04.2020 - 12:10 | | AA

    LGS'ye ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını içeren nisan ayı 2. soru kitapçığı yayımlandı.

    LGS'ye ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.

    Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

    Bu kapsamda "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların nisan ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

    Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

    Nisan ayı sayısal bölümü 2. örnek soru kitapçığına
    http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/951753qw_2020_04_NISAN_ORNEKSORULAR_SAY_2.pdf

    Nisan ayı sözel bölümü 2. örnek soru kitapçığına
    http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/978856zm_2020_04_NISAN_ORNEKSORULAR_SOZ_2.pdf
    linklerinden ulaşılabiliyor.

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