Lisa İsminin Anlamı Nedir? Lisa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Lisa kız çocukları için kullanılan ve aynı zamanda kökeni İngilizce olan bir isimdir. Özellikle anlamı ile beraber dini açıdan önemli bir yere sahip olan bu güzel isim, son dönemlerde kız çocuklar için Türkiye'de de yaygın olarak öne çıkıyor. Özellikle hoş bir okunuşu ve telafisi bulunduğu için anne ve babaların sevdiği isimler içerisinde geliyor.



Lisa Ne Demek?



Kız çocukları adına hoş bir isim olarak ön plana çıkan Lisa isminin anlamı birçok anne ve baba tarafından merak ediliyor. Lisa, ‘Tanrı benim yeminim’ şeklinde ifade edilmekte ve Türkçeye bu şekilde çevrilmektedir. Aynı zamanda Yabancı Diller içinden bakıldığı vakit Elizabeth isminin kısaltılmış hali olarak da dile getiriliyor. Yani bu adın kısa versiyonu olarak Lisa kullanılır. Tanrıya verilen yemin şekilde de öne çıktığını ve değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.



Lisa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konular içerisinde Lisa isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Kökeni İngilizceye dayanan ve oldukça geçmiş bir tarihi olan Lisa adı Kur'an'da yer almaz. Nadir ve özgün bir isim olduğu için tek başına kullanmak daha doğrudur.