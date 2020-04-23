Maalesef Nasıl Yazılır? TDK Sözlükte Malesef Mi Yoksa Maalesef Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Günlük hayatta ve yazışmalarda pek çok kelime kullanıyoruz. Bu kelimelerin nasıl yazıldığına dair zaman zaman yanılmalar yaşayabiliyoruz. Kelimelerin nasıl yazıldığını bilmediğimiz zamanlarda TDK sözlüklerinden doğru yazılışını araştırma içerisinde olabiliyoruz. Maalesef kelimesi de günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Peki, maalesef nasıl yazılır? TDK sözlükte malesef mi yoksa maalesef olarak mı yazıyor? İşte maalesef kelimesinin doğru yazılışı ve detayları.
Maalesef kelimesi son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaktadır. Dolayısıyla kelimenin doğru yazılışını bilmek imla kuralları açısından önemlidir. Maalesef kelimesinin TDK sözlüklerinde de doğru yazılışı bulunmaktadır.
Maalesef TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Kelimenin doğru yazılışı TDK'ya göre maalesef şeklindedir. İki a ile uzatılarak yazılır. Maalesef doğru yazımdır.
Maalesef Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
Kelimenin doğru yazımına dair bir örnek cümle;
" Her şey yolunda giderken maalesef olayları tamamen tersine döndürecek bir olay meydana geldi. "
Kelimenin yanlış yazımına dair bir örnek cümle;
" Senin verdiğin notları gün gece yolculuk esnasında malesef kaybettim. "
Maalesef Nedir?
Maalesef kelimesi üzülerek söylüyorum ki anlamını taşımaktadır. Ayrıca ne yazık ki anlamına da gelmektedir.