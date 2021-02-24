Magna Carta Nedir? Kısaca Manga Carta Maddeleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Bazı tarihçilere göre, tarihte kralın yetkilerini kısıtlayan ilk belgeler Pankuş Meclisinde hazırlandı. Tarihteki ilk demokratik meclis olarak nitelendirilen Pankuş Meclisi, Magna Carta'nın imzalanmasında etkili olmuştur.



Magna Carta Nedir?



Magna Carta 1215 yılında, İngiltere'deki Salisbury Kalesinde imzalanan resmi belgedir. Stephen Langton tarafından yazılan ferman, o dönemin kralı I. John tarafından imzalandı.



Magna Carta'nın imzalanmasında Haçlı Seferlerindeki başarısızlık da etkili oldu. Artarda alınan yenilgiler, halkın önce kiliseye sonra krallığa olan güvenini sarstı. İmzalanan Büyük Ferman ile birlikte kralların ve mahkemelerin keyfi kararlar vermesi engellenmiş oldu.



Her insanın mesleğine ve ekonomik durumuna bakılmaksızın, mahkemelerde eşit yargılanmasını sağladı. Derebeylerin güçlenmesinde etkili olan ferman ilan edildikten sonra kralın yetkileri kısıtlandı.



Kısaca Magna Carta Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir?



1- Hiç kimse kanıt olmadan suçlanamaz, zorla alıkonamaz, hapsedilemez ve öldürülemez.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilan edilmesinde Magna Carta'nın ilk maddesi etkili olmuştur. Daha sonra kurulacak olan hukuk devletlerinde de fermanın ilk maddesi referans alınmıştır. Buna göre krala bağlı olan mahkemeler, keyfi hükümler veremez ve hiç kimseye yere haksız yere ceza veremez.



2- Adalet satılamaz ve geciktirilemez.



Magna Carta'nın ikinci maddesinde de adaletin tüm kişi ve kurumlardan bağımsız olduğu ifade edilir.



3- Yasalara aykırı bir şekilde hareket edilemez.



Hukukun üstünlüğü ilk kez Magna Carta belgesinde vurgulanmıştır.