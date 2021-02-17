Mahinur İsminin Anlamı Nedir? Mahinur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Mahinur ismi ışıklı ay anlamına sahip bir isimdir.



Mahinur Ne Demek?



İnsanlar güzel isim arayışına girerek, anlamı bir isim arıyor. Çocuklara verilecek olan isimlerin anlamlı olmasa anne ve babaların en çok istediği şeylerden biridir. Çocuklarına kendilerini yansıtacak ve güzel bir anlama sahip isim bulmak istiyorlar. Mahinur ismi çok fazla duyulan bir isim olmasa da, anlamıyla ön plana çıkabiliyor.



Işıklı ay anlamına sahip bu isim, herkesin ilgi odağı haline gelebiliyor. En güzel isimleri arayarak, anlamlı bir isim bulmak mümkündür. Bu isimler arasında tabi ki Mahinur ismi de bulunuyor. Tercih edilerek çocuklar için kullanılabilir.



Mahinur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kuran içerisinde geçen bazı isimler vardır. Bireyler Kuran içerisinde geçen isimleri merak ederek birçok araştırma yapabilir. Kuran ayetlerinde yer alan isimler genellikle Arapça kökenlidir. Mahinur isminin Kuran içerisinde geçip geçmemesi birçok insan tarafından merak ediliyor. Fakat Mahinur ismi Kuran içerisinde geçen bir isim değildir. Kuran içerisin de geçmemesine rağmen çok fazla tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Tüm ebeveynler Mahinur ismini tercih ederek çocukları için kullanabilir.