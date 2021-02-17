Mahpeyker İsminin Anlamı Nedir? Mahpeyker Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Mahpeyker kökeni Farsça olan ve Türkçede yerleşik biçimde değerlendirilen isimler içerisinde geliyor. Aynı zamanda anlamı üzerinden oldukça sevilen bir isimdir. Yazılı ve sözlü olarak birçok farklı yerde karşılaşılan bir isim olduğunu da söylemek mümkün.



Mahpeyker Ne Demek?



İki farklı anlamı üzerinden sevilen bir isim olmasının yanı sıra, Mahpeyker aynı zamanda tarihi bir isimdir.



- Yüzü ay gibi parlak olan, güzel ve nurlu

- Kösem Sultan'ın adı



Kız çocukları için güzel bir isim olarak öne çıkan Mahpeyker, günümüzde yaygın olarak değerlendirilen bir isim değildir. Ancak yine de merak edilen ve İnternetten araştırılan isimler içerisinde yer alıyor.



Mahpeyker İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Tarihi açıdan özellikle Kösem Sultan'ın ismi üzerinden bilinen Mahpeyker, birçok farklı eserde de geçmiş bir addır. Bu ismi değerlendirmek isteyen anne ve babalar ise Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Mahpeyker ismi Kur'an'da geçmez. Değerli ve özel bir isim olmasının yanı sıra aynı zamanda farklı bir okunuş sağladığını söylemek mümkün. Bu tek başına veya başka isimlerle de bir araya getirerek kullanılabilecek bir isimdir.