Makale Nedir, Özellikleri Nelerdir? Nasıl Makale Yazılır? Örnekler İle Konu Anlatımı

Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sezai Karakoç Türk makale yazarlarına örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde gazete ve internet siteleri başta olmak üzere birçok alanda makale yazımı sürmektedir.

Makale Nedir?

Makalenin bir diğer adı düşünce yazısıdır. Bir ya da birden fazla düşüncenin kanıtlanması adına, konunun uzmanları tarafından kaleme alınır.

Makale Özellikleri Nelerdir?

1- Farklı uzmanlık alanlarında yazılabilir: Başta sanat, kültür ve bilim olmak üzere uzmanlık gerektiren tüm konularda makale yazılabilir. Bu türdeki yazınsal eserler sağlık, siyaset ve tarih gibi alanlarda da kaleme alınıyor.

2- Bilimsel araştırma metotları kullanılmalı: Ele alınan konu hakkında daha öncesinde yazılmış yazılar, yapılmış araştırmalar incelenmeli, gerekli görüldüğü yerde makale içerisinde kullanılmalıdır.

3- Alıntı: Makale yazımında alıntı yapmak ve yapılan alıntının sahibini belirmek ana kurallardan biridir. Nesnel olmak adına karşıt görüşlerden faydalanılmalıdır. Farklı kaynaklardan faydalanma metodolojisi makale yazımının temel özelliklerinden biridir. Bu kaynakların güvenilir olmasına azami derecede dikkat edilmelidir. Hatalı ya da yanlış bilgi paylaşmak, makalenin gücünü zayıflatır ve inandırıcılığını kaybetmesine neden olur.

4- Giriş - Gelişme - Sonuç: Her makale temelde üç bölümden oluşur. Giriş bölümünde ele alınacak konu ya da konular hakkında bilgiler verilir. Gelişme bölümünde konuların açıklaması yapılır ve konu tüm detaylarıyla incelenir. Sonuç bölümünde iddia edilen düşünce kanıtlarıyla birlikte okura sunulur. Makale yazımında tüme-varım yöntemi sıklıkla kullanılır.

Nasıl Makale Yazılır? Örnekler ile Konu Anlatımı

Makale yazımında hem üsluba hem de içeriğe dikkat edilmelidir. Üslup olarak deneme türünün tam zıttı bir dil kullanılmalıdır. Deneme yazarları okurları ile sohbet eder gibi yazarken, makale yazarları çok daha ciddi bir üslup kullanır.

Örnek: Barok sanat akımı 14. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Resimdeki ölçüyü reddeden barok sanatçıları coşumcu ögeleri resimlerine taşımıştır.

Konular objektif bir açıdan ele alınmalıdır. Yazarın kişisel görüşleri arka planda kalmalı, tarihsel olgular ve kavramlar üzerinden verilmek istenen mesaj aktarılmalıdır.

Örnek: Edebiyatın klasik kurallarını yıkana Dadaizm sanat dünyasında yarattığı etkilerle dolaylı da olsa Sürrealizmin önünü açmıştır. Sürrealizm akımının kurucusu Andre Breton'un Dadaizm ve Tristan Tzara'yı öven yazıları da bunun kanıtı olarak gösterilebilir.