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    HaberlerEğitim Haberleri Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 00:08 |

    Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Malatya Ülkemizin ulaşım yollarının merkezinde yer alan bir şehirdir. Hem tarihi açıdan hem de sosyokültürel açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki, Malatya nerede ve hangi bölgededir? Malatya ilçeleri ve nüfusu nedir? Sizlere bu hususla ilgili bilgileri detaylıca derledik.

    Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Verimli ovaları ve önemli ticaret yollarına sahip Malatya Kayısı Diyarı olarak ün kazanmış bir şehirdir. Birçok ilçesi bulunan Malatya ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.

    Malatya Nerede?

    Malatya Türkiye'de yer alan şehirlerden birisidir. Türkiye'nin bölgeleri arasından Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Toplamda 781.305 nüfusu bulunan Malatya Bezdağı'nın kuzey eteğinde ve Malatya Ovasının güney kenarında bulunmaktadır.

    Malatya Hangi Bölgede?

    Malatya şehri Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Doğu Anadolu >Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Malatya ili 2014 yılında Büyük şehir statüsü kazanmıştır.

    Malatya'nın Kaç İlçesi Var?

    Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya'nın toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır. Malatya nüfusunun yüzde sekseni Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşamaktadır.

    Malatya İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Malatya iline bağlı toplam 13 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir; Akçadağ, Darende, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale ve Doğanyol ilçeleridir. Bu ilçelerin ortalama nüfusları şu şekilde açıklanmaktadır:

    Yeşilyurt: 319.618
    Battalgazi: 304.787
    Doğanşehir: 38.690
    Akçadağ: 29.064
    Darende: 26.166
    Hekimhan: 18.345
    Pütürge: 13.889
    Yazıhan: 13.786
    Arapgir: 10.275
    Kuluncak: 7.783
    Arguvan: 7.626
    Kale: 6.085
    Doğanyol: 4.051

     

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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