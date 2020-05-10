Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Verimli ovaları ve önemli ticaret yollarına sahip Malatya Kayısı Diyarı olarak ün kazanmış bir şehirdir. Birçok ilçesi bulunan Malatya ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.



Malatya Nerede?



Malatya Türkiye'de yer alan şehirlerden birisidir. Türkiye'nin bölgeleri arasından Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Toplamda 781.305 nüfusu bulunan Malatya Bezdağı'nın kuzey eteğinde ve Malatya Ovasının güney kenarında bulunmaktadır.



Malatya Hangi Bölgede?



Malatya şehri Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Doğu Anadolu >Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Malatya ili 2014 yılında Büyük şehir statüsü kazanmıştır.



Malatya'nın Kaç İlçesi Var?



Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya'nın toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır. Malatya nüfusunun yüzde sekseni Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşamaktadır.



Malatya İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



Malatya iline bağlı toplam 13 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir; Akçadağ, Darende, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale ve Doğanyol ilçeleridir. Bu ilçelerin ortalama nüfusları şu şekilde açıklanmaktadır:



Yeşilyurt: 319.618

Battalgazi: 304.787

Doğanşehir: 38.690

Akçadağ: 29.064

Darende: 26.166

Hekimhan: 18.345

Pütürge: 13.889

Yazıhan: 13.786

Arapgir: 10.275

Kuluncak: 7.783

Arguvan: 7.626

Kale: 6.085

Doğanyol: 4.051