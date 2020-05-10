Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Malatya Ülkemizin ulaşım yollarının merkezinde yer alan bir şehirdir. Hem tarihi açıdan hem de sosyokültürel açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki, Malatya nerede ve hangi bölgededir? Malatya ilçeleri ve nüfusu nedir? Sizlere bu hususla ilgili bilgileri detaylıca derledik.
Verimli ovaları ve önemli ticaret yollarına sahip Malatya Kayısı Diyarı olarak ün kazanmış bir şehirdir. Birçok ilçesi bulunan Malatya ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.
Malatya Nerede?
Malatya Türkiye'de yer alan şehirlerden birisidir. Türkiye'nin bölgeleri arasından Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Toplamda 781.305 nüfusu bulunan Malatya Bezdağı'nın kuzey eteğinde ve Malatya Ovasının güney kenarında bulunmaktadır.
Malatya Hangi Bölgede?
Malatya şehri Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Doğu Anadolu >Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Malatya ili 2014 yılında Büyük şehir statüsü kazanmıştır.
Malatya'nın Kaç İlçesi Var?
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya'nın toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır. Malatya nüfusunun yüzde sekseni Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşamaktadır.
Malatya İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Malatya iline bağlı toplam 13 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir; Akçadağ, Darende, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale ve Doğanyol ilçeleridir. Bu ilçelerin ortalama nüfusları şu şekilde açıklanmaktadır:
Yeşilyurt: 319.618
Battalgazi: 304.787
Doğanşehir: 38.690
Akçadağ: 29.064
Darende: 26.166
Hekimhan: 18.345
Pütürge: 13.889
Yazıhan: 13.786
Arapgir: 10.275
Kuluncak: 7.783
Arguvan: 7.626
Kale: 6.085
Doğanyol: 4.051