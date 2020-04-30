Maraz Ve Maraza Ne Demek? Tdk'ya Göre Maraza Aramak Ve Maraza Çıkarmak Nedir?

Maraz kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, ‘Hastalık ya da zor bir durum, dert’ şeklinde farklı ifadeler üzerinden anlam bulunmaktadır. Halk arasında ise daha çok sorun ve dert biçiminde kullanılır.



Maraz ve Maraza Ne Demek?



Öncelikle Türk Dil Kurumu açısından maraz kelimesi ile başlamak gerekirse iki değişik anlam ile beraber dile getirmek mümkün.



- Hastalık, sayrılık,

- Dayanılması zor durum, dert,



İkinci olarak maraza kelimesi ele alındığında, ‘Anlaşmazlık, çekişme ve kavga’ ifadeleri ile beraber karşılık bulduğu söylenebilir.



TDK'ya Göre Maraza Aramak ve Maraza Çıkarmak Nedir?



Kelime grupları olarak TDK'ya göre maraza aramak, ‘Anlaşmazlık yaratmak ya da kavga çıkarmaya çalışmak’ şeklinde anlatılabilir.



‘’Marazi aramanın alemi yok.’’



Diğer taraftan bu maraza çıkarmak sözcüğünün halk arasında çok daha yaygın kullanıldığı söylenebilir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na göre maraza çıkarmak, ‘Anlaşmazlığa yol açacak davranışlarda bulunmak, kavga ya da çekişmeye yol açmak’ olarak karşılık buluyor. Aynı zamanda kavga ve gürültü gibi anlamlar üzerinden de ifade edilebilir.



‘’Ortam içerisinde durup dururken maraza çıkardı.’’



Bu şekilde maraz ile beraber bu kelime üzerinden türemiş tüm sözcükleri kullanabilirsiniz.